La fuerte revelación de Yanina Latorre tras ser acusada de envenenar gatos

La integrante del LAM vinculó la acusación de López con las amenazas que asegura vienen recibiendo de parte de la familia de Lanata ya que ella es cercana a Elba Marcovecchio, pareja del conductor.

image.png

"Me llamo Bárbara Lanata, después Kiwita, y, a los poco días, me amenazaron e insultaron las amigas de Kiwita. La semana pasada me siguieron y me amedrentaron... y ahora maté gatos! No tienen paz! Yo voy a seguir pensando como pienso... no tengo nada que esconder", fue la respuesta de Yanina ante los dichos del columnista.

En otro tuit, la angelita citó el mensaje de una seguidora que decía: "Necesito que lo denuncies a este pelot...! Que vaya a la justicia y presente pruebas de lo que dice". "Tenés razón!", contestó la panelista.

image.png

Yanina Latorre fue letal con la participación de Mimi Alvarado en el Cantando 2024: "Infumable"

Yanina Latorre habló sobre la participación de Mimi Alvarado en el Cantando 2024 y fue letal. La angelita cuestionó la presencia de la novia del Tirri en la competencia.

“La verdad, no me gusta Mimi como participante. Me parece que va a la defensiva, va violenta, se queja de que no tuvo ensayos, pero bueno... ¡vos lo agarraste!”, expresó la integrante de LAM en su programa en El Observador.

Yanina mencionó que Mimi se comportó muy mal con Martín Salwe. "Lo maltrató, y él está ahí de locutor como estaba la enana (por Feudale), van hablando encima de los participantes. Es un chiste, es humor”, acotó.

La angelita señaló que la novia del Tirri reacciona con violencia porque no resiste la crítica. "Lo que pasa con Mimi es que no soporta la crítica. Estaba infumable el otro día. Yo lo puse en Twitter y ella me respondió: ‘Estúpida, vení vos a cantar’. Pero yo no estoy cantando, no me expongo. Cuando yo era participante y me iba mal cantando, no insultaba a la gente. No sabés todo lo que me dijo”, detalló.

“Si no estás preparada para que te juzguen y para que todo Twitter hable de tu performance, andate a otro programa. Estamos para eso, para twittear y dar nuestra opinión”, remarcó.

Y finalizó diciendo que Mimi no entiende el "juego mediático". "No es divertido ese papel, maltrató a Salwe y lo dejó muy expuesto. Lo amenazó al aire, y eso no es gracioso. Yo creo que ella no entiende el juego, no está bueno”, remató.