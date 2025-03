Yanina Latorre cruzó con todo a Morena Rial y expuso su costado más oscuro

En el pase con Gustavo Silvestre en Radio 10, el periodista apuntó, a su vez, contra los periodistas deportivos al afirmar que "no hay periodista más ensobrado que el deportivo".

Rial apuntó a -sin nombrarla- a Yanina Latorre. "Te vas de viaje con tu marido gracias a las prebendas de un importantísimo representante de futbol", lanzó.

Embed

La conductora de Sálvense quien pueda le respondió de forma contundente: "¿Tenés que ser tan bajo Rial que, para decirme a mí 'ensobrada', le decís 'ensobrado' a Diego? Mi marido no es periodista deportivo, es el mejor comentarista de futbol que hay en la Argentina y labura honestamente".

Y remató: "Metete conmigo Rial, decime ensobrada a mí, mi marido hizo mucha guita y no recibe sobres de nadie, no hace notas, él solamente analiza partidos y no le chupa el cu... a nadie. Cuando Diego va a transmitir la Champions League, yo me saco el pasaje en avión en primera clase porque me lo puedo pagar".

En su cuenta de Instagram, Morena hizo alusión al descargo de la angelita dedicado a su padre. La mediática eligió contestar una pregunta picante de un seguidor: "¿Qué opinas de lo que dijo Yanina de tu papá en su programa?".

"No miro su programa, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico", respondió la hija de Jorge Rial.

Yanina no se quedó callada. Fiel a su estilo, la conductora citó la historia de More y retrucó: "Prefiero ser una abuela demente y no salir a chorear".

image.png

Rating: muy buen pico tocó Yanina Latorre con el debut de Sálvase quien pueda

Este lunes 17 de marzo, Yanina Latorre debutó como conductora en su nuevo programa Sálvese quien pueda por la pantalla de América TV luego de varios años como angelita en LAM.

En este contexto, el rating la acompañó ganándole en la franja al Nueve y por momentos al Trece, según los datos de la medidora Kanter Ibope Media.

El ciclo comenzó a las 19:00 con la presentación de la animadora y sus panelistas elegidos para acompañarla, Ximena Capristo, Lizardo Ponce y Federico Popgold. En este momento, el minuto a minuto llegaba a los 2.8 puntos.

Yanina arrancó hablando a fondo sobre la polémica de Wanda Nara y Mauro Icardi. Así, el rating se mantenía con 2.9 puntos a las 19:11. De esta manera, le ganaba a Telenueve que estaba en 1.9 puntos y El Trece con Los 8 escalones en 3.6 puntos.

Con el correr de los minutos, el rating se mantenía e iba subiendo hasta superar los 3.5 puntos. A las 19:39, Sálvese quien pueda (producido por Mandarina Contenidos) estaba en 3.6 puntos, Los 8 escalones en 3.3 puntos y Telenueve en 2.8 puntos.

A las 20:04, ya sobre la despedida del primer programa, Yanina tocaba su pico de rating al llegar a los 3.9 puntos para América TV. El Trece registraba 3.8 puntos y El Nueve 2.5 puntos.