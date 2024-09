Rating: cómo le fue a Susana Giménez con la entrevista a Javier Milei

A las 22.35, Susana hacía 14.6 punto de rating. La icónica presentadora tuvo en su living al cantante mexicano Cristian Castro y su novia argentina Mariela Sánchez.

cristian castro_Susana.jpg

Luego, para las 23.01, cuando iniciaba la entrevista de Susana con Milei, el programa medía 13.9 puntos de rating; la película Ambulancia en El Trece hacía 5.3 puntos; Opinión pública (El Nueve) obtenía 0.9 puntos; Secretos Verdaderos (América TV) también contaba con 0.9 puntos, y la TV Pública medía 0.2 puntos.

A las 23.19, en tanto, Telefe obtenía 13.3 puntos de rating, El Trece, 5.2 puntos. El Nueve medía 0.6 puntos, América TV, 0.8 puntos y la TV Pública, 0.2 puntos de rating.

Finalmente, el segundo programa de Susana Giménez, que tuvo picos de 14.8 puntos de rating, lideró la noche en la televisión.

Yuyito González opinó de la visita de Susana Giménez a Javier Milei: "Ella parece que..."

En las últimas horas la conductora Susana Giménez vistió al presidente Javier Milei en la Casa Rosada para grabar una entrevista que será emitida el próximo domingo su programa por Telefe.

“¿Les cuento algo? ayer se grabó la nota de la Su con Javier, con el Presidente de la Nación. Yo sé todo, porque me Javi me la contó toda. No voy a decir nada pero la tienen que ver el domingo fue muy interesante”, opinó en Empezar el Día (Ciudad Magazine).

Luego, analizaron las fotos que se conocieron del encuentro, y reparó en la postal de ambos en el balcón presidencial. ”Mi vida, la invitó a que conociera, ella parece que estaba medio tímida de estar ahí porque el balcón es algo muy imponente, no sé, digo, yo no lo conozco", admitió.

Sin embargo, aseguró que pronto visitará la Casa Rosada y confirmó: "En el cumpleaños de él les cuento que voy a ir porque no es cualquier día que uno va a un lugar simbólico. Ayer ya le dije y ya lo arreglamos".

Por último, destacó la imagen de Susana con Karina Milei y su perro y tuvo cálidas palabras para ambas. "Mirá qué lindo, ellas dos hermosas y Thor una belleza. El perro divino que tienen, es un hijo más de la familia", reaccionó.