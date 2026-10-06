Sofi Martínez, entre lágrimas por la despedida de Leo Messi: la confesión que no pudo contener

Sofi Martínez se refirió al último partido de Lionel Messi en la Selección Argentina de este martes frente a Benín en el estadio de River que será muy especial para todos los argentinos.
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La periodista Sofi Martínez se conmovió al aire al palpitar el último partido de Messi en la Selección Argentina y recordó la nota que recorrió el mundo.
Sofi Martínez se refirió al último partido de Lionel Messi en la Selección Argentina de este martes frente a Benín en el estadio de River que será muy especial para todos los argentinos.
La periodista habló en Nadie Dice Nada (Luzu) en la previa al encuentro y remarcó lo importante que fue el futbolista para toda una generación y también en su carrera por esa recordada entrevista en el Mundial Qatar 2022 donde le habló a corazón abierto antes de la final.
"Le vas a hacer la última nota con la camiseta de la Selección", le recordó Nico Ochiato. Y Sofi Martínez explicó: "Él está súper emocionado, lo vimos en los últimos partidos, más allá de lo personal que le pasa y creo que para toda una generación es muy importante no solo para los que nos dedicamos a lo deportivo sino para todos los fanáticos del fútbol que no conocen una selección sin Leo".
"Los que tenemos 30 o por ahí hay que ver hasta dónde te llega la memoria y no te acordas tanto y ahora una etapa para todos”, continuó analizando.
Luego la periodista recordó el impacto que tuvo aquella entrevista que le realizó al futbolista en Qatar que se volvió viral: “Todo lo que pasa con Messi tiene una repercusión internacional y es difícil compararlo con cualquier cosa. Eso puntual fue trending topic en China por ejemplo, fue una explosión total", comentó.
Sofi Martínez reconoció en el streaming que le nació hablarle a Messi así en ese instante y no esperar el resultado de la final del Mundial 2022 a manera de agradecimiento de parte todos los argentinos.
"Fue en un momento de mi vida y nunca me va a volver a pasar algo de ese calibre. A donde voy me mencionan a Messi, entonces va conmigo un poco a todos lados. Voy de vacaciones a un lado y me mencionan a él, entonces mi carrera está marcada por ese momento y ese Mundial", continuó Sofi Martínez visiblemente emocionada sobre cómo repercutieron aquellas sentidas palabras al capitán.
“Sentí que era el momento para decírselo, era ahora o nunca antes del resultado de la final, decirle que todo lo que había hecho es mucho más importante que lo que pasara en la final por más que todos queríamos ganar ese partido”, explicó la periodista sobre las palabras que terminaron emocionando al futbolista.
Y agregó sobre lo que sintió en ese momento en particular: “Siempre tartamudeo cuando hablo y en ese momento me salió perfecto. Estaba nerviosa y emocionada, las dos cosas”.