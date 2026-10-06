Sofi Martínez, entre lágrimas por la despedida de Leo Messi: la confesión que no pudo contener

Luego la periodista recordó el impacto que tuvo aquella entrevista que le realizó al futbolista en Qatar que se volvió viral: “Todo lo que pasa con Messi tiene una repercusión internacional y es difícil compararlo con cualquier cosa. Eso puntual fue trending topic en China por ejemplo, fue una explosión total", comentó.

Por qué Sofi Martínez le habló así a Messi en la entrevista que fue viral

Sofi Martínez reconoció en el streaming que le nació hablarle a Messi así en ese instante y no esperar el resultado de la final del Mundial 2022 a manera de agradecimiento de parte todos los argentinos.

"Fue en un momento de mi vida y nunca me va a volver a pasar algo de ese calibre. A donde voy me mencionan a Messi, entonces va conmigo un poco a todos lados. Voy de vacaciones a un lado y me mencionan a él, entonces mi carrera está marcada por ese momento y ese Mundial", continuó Sofi Martínez visiblemente emocionada sobre cómo repercutieron aquellas sentidas palabras al capitán.

“Sentí que era el momento para decírselo, era ahora o nunca antes del resultado de la final, decirle que todo lo que había hecho es mucho más importante que lo que pasara en la final por más que todos queríamos ganar ese partido”, explicó la periodista sobre las palabras que terminaron emocionando al futbolista.

Y agregó sobre lo que sintió en ese momento en particular: “Siempre tartamudeo cuando hablo y en ese momento me salió perfecto. Estaba nerviosa y emocionada, las dos cosas”.