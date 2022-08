Live Blog Post

09:25 El BCRA vendió otros USD 64 millones en el mercado y lleva 10 sesiones con saldo negativo

El Banco Central vendió este martes U$S 64 millones, y perdió en lo que va de agosto alrededor de U$S 850 millones para contener el aumento del dólar y para atender las importaciones de energía. Se calcula que en lo que va del mes la demanda por este concepto trepa a U$S 600 millones, aproximadamente.

Este martes el titular del Central, Miguel Pesce, para llevar calma señaló en una entrevista radial que esa entidad ya se manejó bajo su mandato “con niveles de reservas más bajos” que los que tiene ahora y, aun así, se pudo “afrontar la situación”. En la entrevista Pesce afirmó que esperan que las importaciones de energía de agosto “queden por debajo de los U$S 1800 millones” luego de haber alcanzado un pico mayor a los U$S 2400 millones el mes pasado.