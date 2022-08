Live Blog Post

10:40 La soja vuelve a bajar fuerte en Chicago y se acerca a los US$ 550 la tonelada

Los precios de la soja, el aceite y la harina se negociaban en baja por segunda jornada seguida en el segmento nocturno de Chicago, llevando a la oleaginosa a perder más de US$ 11 y ubicarse cerca de los US$ 550 la tonelada en los contratos para septiembre.

“La soja se negocia en baja por falta de noticias de la demanda china y por mejores perspectivas para el cierre del desarrollo de los cultivos estadounidenses”, indicó la consultora Granar.

El Departamento de Agricultura estadounidense (USDA), en su informe semanal, mantuvo en el 57% la proporción de soja en estado bueno y excelente, por encima del 56% de 2021 y de 56% previsto en promedio por los privados.

En este escenario, la soja caía US$ 11,02 respecto del cierre de ayer, para ubicarse en $ 552,90 la tonelada con una pérdida de 1,96%, mientras que el aceite bajaba US$ 22,71 a US$ 1.542,11 la tonelada; y la harina retrocedía US$ 10,69 a US$ 516,64.