11:30 - Cepo al dólar: una fábrica de alfajores se quedó sin envoltorios por la falta de insumos

Una fábrica de alfajores de Salta salió a ofrecerles "disculpas" a sus clientes por no poder vender el producto con el "packaging" original. Y todo surge a raíz del cepo a las importaciones.

“Por el gran problema que tiene nuestro país por la cuota de importación de insumo que no se fabrican aquí y el ingreso muy limitado de tintas, papel, etc., nuestro proveedor no pudo imprimir los envoltorios de nuestros alfajores de chocolate. ¡Les pedimos disculpas!”, es el mensaje que Alfajores Teuco colocó en sus cajas.