El delicado tatuaje que se hizo Tini Stoessel inspirado en Rodrigo de Paul

En este pasó por una de las ciudades balnearias más importante de España, Tini aprovechó para tatuarse. La joven cantante se habría hecho un diseño inspirado en Rodrigo.

En el brazo se hizo un arco y una flecha, el símbolo de Cupido, en negro y con trazos súper finos.

Tini Stoessel pasó un incómodo momento en la fiesta de cumpleaños de Lionel Messi

Desde que se conoció el vínculo entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Antonela Roccuzzo brindó públicamente su apoyo a Camila Homs. La mujer de Lionel Messi comenzó a postear corazones y varios “likes” en el instagram de la modelo, dejando en claro que no le gustaba la forma en la que terminó esa relación.

El fin de semana pasado, Rodrigo y Tini se tomaron un avión privado desde Miami a España para ser parte del festejo de cumpleaños de Lio Messi que llegó a los 35.

La fiesta fue en la casa que la familia de la Pulga tiene en Barcelona. Los invitados fueron todos los amigos del jugador: muchos jugadores de fútbol tanto de la selección como del Barcelona y el PSG, club en el que actualmente milita,

Pero Tini no se sintió muy cómoda en la celebración. Al parecer Roccuzzo y sus amigas no la incluyeron. La cantante no bailó con ellas y la mantuvieron al margen.

Eso al menos se puede ver en el video de Agustina Gandolfo, la novia de Lautaro Martínez, que compartió en su Instagram: allí están todas juntas y por detrás Tini con De Paul charlando con la mujer de Luis Suárez.