Flor Vigna confesó cómo se enteró que Luciano Castro le fue infiel: "Era muy fácil manipularme"

"Lo que más me duele, es que no terminás sabiendo mucho en qué confiar, qué fue verdad y qué fue mentira", aseguró Flor en primer lugar.

Por otro lado, habló de las consecuencias de la diferencia de edad en la pareja y analizó: "Ahora me doy cuenta de que era muy fácil manipularme. Creo que mi expareja fue un muy sabio en muchas cosas, entonces el error es de una al creer que la palabra de esa persona vale mucho más".

Flor Vigna y Luciano Castro.jpg

"Hubo algunas discusiones por teléfono y ahí me enteré de todo, porque me lo dijo él. Fueron tantos capítulos, que si cuento uno, tengo que contar todos, y ahí me estaría traicionando a mí misma", confesó.

Y finalizó: "Nosotros hablamos muchas veces cuando estábamos de novios, y decidí creerle porque era muy lindo lo que teníamos, y no quería perder eso. A lo último, cuando él me dijo de volver y hablamos de un montón de cosas, fue cuando tomé la decisión".

Flor Vigna

La reacción de Luciano Castro tras ser acusado por Flor Vigna de haberle sido infiel con Griselda Siciliani

Esta semana, Flor Vigna sorprendió al hablar de su relación con Luciano Castro. En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la actriz y cantante dijo que el actor le fue infiel con Griselda Siciliani.

Cuando le fueron a consultar por su vínculo con el galán, la intérprete de "Picaflor" contestó: "A mí lo único que me dolió es la infidelidad. Después él tuvo muchas cosas lindas para conmigo".

Este viernes, en Socios del espectáculo compartieron la nota que intentaron hacer con Luciano Castro, quien aclaró que no quiere entrar en una discusión mediática con su ex.

“Me estás preguntando algo que no te voy a responder porque no me importa, no soy parte”, respondió el galán, un tanto ofuscado con la presencia de las cámaras del ciclo de El Trece en la puerta del teatro.

Luciano Castro suele mostrarse bien predispuesto a dialogar con la prensa sobre todos los temas. Al parecer, con lo que respecta a su vínculo con Flor Vigna, el actor tomó la firme determinación de no volver al pasado.