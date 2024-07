Flor Vigna hizo explosivas declaraciones y confirmó el peor rumor sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Flor Vigna habló de esos posteos y sorprendió al dar a confirmar que Luciano le fue infiel con Griselda.

"¿Pudiste sanar el tema Castro?", le consultó el notero. "Sí, obvio. Vi la foto con Griselda, ya sé que me vas a preguntar por eso, y está bien. Les deseo lo mejor. A mí lo único que me dolió es la infidelidad. Después él tuvo muchas cosas lindas para conmigo", contestó la intérprete de "Picaflor".

"Nunca habías dicho la palabra infidelidad", advirtió el cronista. "Me costaba, cuando te meten los cuernos, te cuesta un montón. Pero, fuera de eso, no quita que vivimos un montón de cosas lindas... Creo que estuvimos tres años. Fueron tres lindos años y se terminó", agregó Flor.

En el cierre de la nota, la ex Combate redobló la apuesta. "Entonces, ¿los mensajes los sentiste como una infidelidad? O no sé...", le dijo el periodista y ella remató: "No, pasó de todo. Pasó una novela hermosa y enorme....".

La reacción Flor Vigna a los románticos posteos de Luciano Castro y Griselda Siciliani

El pasado jueves Luciano Castro y Griselda Siciliani se dedicaron posteos románticos en las redes sociales, ya que publicaron sus primeras fotos juntos desde que comenzaron su historia de amor.

El actor subió una selfie dándole un beso a Griselda y como descripción sumó una declaración muy tierna: “Te amo”. Ella, en tanto, publicó una imagen de él recostado en su hombro y bromeó: "Oiga señor! ¿Qué hace?".

En medio del revuelo mediático por las demostraciones de amor entre el galán y la actriz, Flor Vigna compartió un importante anuncio con a sus seguidores el Instagram.

La cantante difundió un anticipo de Valiente, su nuevo trabajo. En un video que colgó sus redes, la ex de Luciano Castro invitó a sus fans a producir clips con el adelanto del tema y les hizo una promesa.

"Mi gente ya salió el adelanto de Valiente. Y a todos los que vayan a usar el audio en TikTok, los voy a estar siguiendo por hoy. Les dejo el audio. Espero que disfruten esta parte nueva. Voy a estar a full viendo sus videos y voy a estar reposteando algunos en Instagram", detalló Flor.