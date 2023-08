Gonzalo "El Patón Basile", entre su próxima pelea y su deseo de volver a la tele

"El Patón" anticipó que en los próximos días se va a dar a conocer una importante novedad. Está trabajando, junto a su gente, en un combate ante una de las figuras nacionales de las artes marciales como Alejandro "El Búfalo" Ortíz.

Basile viene se ser campeón mundial de peso pesado del Universal Boxing Council (UBC), un organismo del boxeo que tiene prestigio. Y va por más, en un combate contra Ortiz que se va a dirimir en el municipio bonaerense de Moreno bajo las reglas del boxeo, a 8 rounds, y que será una verdadera velada de talentos sobre el cuadrilátero. "Estoy trabajando en esto. Yo soy muy estricto con los términos de las cosas para todo, así que seguramente en las próximas horas podríamos firmar el contrato y luego hacer el anuncio", señalaba.

"Estoy entrenando duro con el boxeo. Soy una persona grande para el deporte, tengo 49 años, pero llevo una vida ordenada acorde al deporte. Soy un tipo que no trasnocho, no fumo, no tomo, no tengo vicios. Por eso es que llego a este momento de mi vida en vigencia" dice Basile, quien en seguida agrega "uno mismo se da cuenta cuando es la hora colgar los guantes. Yo todavía me siento con ganas de ir al gimnasio a entrenar, a pegarle a la bolsa. Y mientras el cuerpo aguante voy a seguir peleando", resalta.

Ayudar al otro con el ejemplo

Comprometido con las causas sociales, siempre tuvo una participación importante en la ayuda al otro, algo que hace siempre que puede acompañado por la gente del Sindicato de Camioneros, al que representa con orgullo cuando pelea.

“Soy un referente de Camioneros, voy a los actos y por mis características llamo la atención. Pero soy un trabajador más, que tiene el permiso gremial para dedicarse al deporte, y desde ese lugar también desarrollo un trabajo social, hago actividad en los clubes de barrio y en barrios carenciados y doy charlas en los penales. Porque la idea es reinsertar a los chicos en el deporte, darles ánimo y contarles que yo también vengo de abajo y que se puede”, relata con orgullo. En ese sentido destaca que “yo tengo inculcado valores de vida que me los dieron mis padres, me enseñaron a quién tengo que respetar, cómo pedir perdón y puedo ayudar a la gente en cualquier momento. Hoy veo que la juventud ha perdido esos valores de vida, por eso les digo a los chicos que “una hora más en el gimnasio es una hora menos en la calle”.

Y a los padres, cuando me dicen que les preocupa si sus hijos quieren empezar a boxear, yo les digo que los dejen a los hijos iniciarse en el deporte de contacto, porque eso los disciplina y los educa. Porque las peleas son en el gimnasio y no en la calle, y eso que yo de chico era muy camorrero pero cuando empecé a boxear dejé la calle”.

6329ba78-96a4-432a-ab72-d81f55cec8c2.jpg

La actuación también es su mundo

Su paso por la actuación dejó una huella en las series El Marginal, donde descolló con su personaje. Pero “El Patón” también está en el mundo de la canción: es parte del video clip de Yerba Brava, Alza la Mano, donde se lo ve con Stefy Xipolitakis.

Y ahora sueña con tener un rol en uno de los shows televisivos más importantes del país como el Bailando de Marcelo Tinelli. “Soy muy amigo de Cecilia Oviedo, a la que considero como una hermana, y hemos hecho algunas producciones para plataformas. Y se nos dio esto de soñar un poco más y Ceci un día me dice ‘mira si vamos al Bailando juntos’. Y yo no tengo problemas, me amino a todo. Mi personalidad es así. Creo que puedo aportar lo mío al Bailando. Ya hubo gente del boxeo que estuvo con Marcelo como Jorge “El Roña” Castro, la Tigresa Acuña; La Mole Moli hasta Mike Tyson”, resalta.

Para el final, “El Patón” sabe que puede tener también una oportunidad ahí, en el centro de las miradas del país a través del Bailando: “he ido en algunas ocasiones a ver el programa de Marcelo, al que recuerdo que le regalé un juego de guantes con los colores de su club, San Lorenzo. Y con él tenemos la mejor onda. Ojala me den la posibilidad de estar en la pista y demostrar que soy un gran participante para el show, porque no me dejo avasallar ni soy sumiso. Así es que estamos a la espera de lo que se pueda dar”, concluyó.