Ricky Martin, citado por la Justicia tras la grave denuncia de su sobrino

Ricky Martin sobrino y TW.jpg Ricky Martin enfrenta una denuncia por violencia doméstica de su sobrino Dennis Yaddiel Sánchez Martin. El 21 de julio se verán las caras en la Justicia.

“La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza” había expresado el ex Menudo desde su cuenta de Twitter, agregando también que “Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”.

La mencionada orden de restricción fue dictada en primera instancia por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico. Y si bien en un principio la identidad del denunciante no había sido revelada por los procedimientos de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. En tanto, luego se supo que se trataba de su sobrino, de quien además el entorno familiar asegura tener problemas mentales.

El increíble regalo que recibió Barbie Vélez por parte de Ricky Martin

Este verano Barbie Vélez reveló a través de sus redes sociales un regalo especial que recibió por parte del cantante Ricky Martin. Y como era de esperar, la actriz no dudó en mostrarlo a través de sus historias de Instagram, y por supuesto, rápidamente logró hacerse viral.

Con motivo del lanzamiento de su nuevo tema "Otra noche en LA", el cantante hizo un envío, aparentemente masivo, a modo promocional.

Barbie Vélez y Ricky Martin

Consistió en una caja con un desayuno, que contaba con una taza, un saquito de café y una botellita con jugo, entre otras cosas.

Por supuesto, Barbie Vélez mostró el regalo con la nueva canción de Ricky Martin (que salió el pasado 27 de enero) acompañando el video.