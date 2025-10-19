A24.com

FALTA POCO

El romántico y más especial posteo de Paulo Dybala a Oriana Sabatini por el Día de la Madre

El futbolista Paulo Dybala compartió un tierno saludo a su esposa Oriana Sabatini luego de confirmar hace unas semanas que esperan su primer bebé juntos.

19 oct 2025, 15:30
A fines de septiembre, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron la noticia más feliz de sus vidas tras aquel gran casamiento en julio de 2024 en una exclusiva estancia ubicada en Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires, que contó con la presencia de familiares y amigos famosos y más de 300 invitados.

Después de seis años de relación, la cantante y el futbolista de Roma de Italia confirmaron que esperan su primer bebé con un video que incluía la ecografía. "Primer posteo de nosotros tres", indicó Oriana en una emotiva publicación de Intagram.

Lo cierto es que en el Día de la Madre en Argentina, el deportista compartió un lindo saludo para su esposa y futura mamá junto a una foto con sus perros, Bowen y Kaia: "Feliz día mamita hermosa", indicó enamorado. Y ella le respondió: "Te amo" con emojis de emoción.

En una reciente entrevista con el ciclo LAM (América Tv), Oriana Sabatini reconocía cómo le costó los primeros meses de embarazo y los cambios en el día a día que conlleva la gestación.

"Los primeros tres meses me costaron mucho. Cuando te empieza a cambiar el cuerpo, la gente te dice: 'Bueno, pero estás creando vida y tenés un bebé adentro'. No es tanto por el cuerpo, sino porque habías logrado una estabilidad", reflexionó y después confirmó que espera una nena con el futbolista cordobés y que la fecha de nacimiento está prevista para mediados de marzo.

En cuanto al nombre del bebé, Oriana Sabatini explicó en su momento: "Tengo algunos que ya me gustan desde hace mucho. Pero esto es un trabajo en equipo. Nos tiene que gustar a los dos. Y yo soy medio como cabeza dura, ¿viste? Si me gusta uno es como que te obligo".

Catherine Fulop reveló qué habló con Paulo Dybala por el embarazo de Oriana Sabatini

Catherine Fulop habló para el programa LAM (América Tv) y compartió detalles de la íntima conversación que mantuvo con Paulo Dybala, esposo de su hija Oriana Sabatini, cuando se enteró que esperan a su primer bebé.

Juli Argenta quiso saber cómo ve al futbolista en este nuevo rol que está por asumir en unos meses y la actriz y conductora reflejó: "Paulo siempre soñó con ser padre. También tuvo una relación muy particular con el papá de él, cómo lo notás a él".

En ese sentido, Cathy contó el mensaje que le envió a Dybala con un consejo para la nueva etapa que se le viene:"El otro día le mandé un mensaje sobre el rol del padre y esa función que tiene de sostener a ella. Ella seguramente no va a ser la misma, porque los dos renacen en otras personas, ambos tienen que aprender a ser padres".

Y reveló que le pasó un contenido que la había conmovido: "Le mandé un video que me salió en internet de una psicóloga hablando de esto. Se lo mandé para decirle que no iba a ser fácil, no para asustarlo sino para que sepa que las cosas van a cambiar y me dice: 'Lo vamos a dar todo'", explicó en charla con Ángel de Brito y las angelitas.

