El romántico y más especial posteo de Paulo Dybala a Oriana Sabatini por el Día de la Madre

"Los primeros tres meses me costaron mucho. Cuando te empieza a cambiar el cuerpo, la gente te dice: 'Bueno, pero estás creando vida y tenés un bebé adentro'. No es tanto por el cuerpo, sino porque habías logrado una estabilidad", reflexionó y después confirmó que espera una nena con el futbolista cordobés y que la fecha de nacimiento está prevista para mediados de marzo.

En cuanto al nombre del bebé, Oriana Sabatini explicó en su momento: "Tengo algunos que ya me gustan desde hace mucho. Pero esto es un trabajo en equipo. Nos tiene que gustar a los dos. Y yo soy medio como cabeza dura, ¿viste? Si me gusta uno es como que te obligo".

paulo dyaba mensaje dia de la madre oriana sabatini

Catherine Fulop reveló qué habló con Paulo Dybala por el embarazo de Oriana Sabatini

Catherine Fulop habló para el programa LAM (América Tv) y compartió detalles de la íntima conversación que mantuvo con Paulo Dybala, esposo de su hija Oriana Sabatini, cuando se enteró que esperan a su primer bebé.

Juli Argenta quiso saber cómo ve al futbolista en este nuevo rol que está por asumir en unos meses y la actriz y conductora reflejó: "Paulo siempre soñó con ser padre. También tuvo una relación muy particular con el papá de él, cómo lo notás a él".

En ese sentido, Cathy contó el mensaje que le envió a Dybala con un consejo para la nueva etapa que se le viene:"El otro día le mandé un mensaje sobre el rol del padre y esa función que tiene de sostener a ella. Ella seguramente no va a ser la misma, porque los dos renacen en otras personas, ambos tienen que aprender a ser padres".

Y reveló que le pasó un contenido que la había conmovido: "Le mandé un video que me salió en internet de una psicóloga hablando de esto. Se lo mandé para decirle que no iba a ser fácil, no para asustarlo sino para que sepa que las cosas van a cambiar y me dice: 'Lo vamos a dar todo'", explicó en charla con Ángel de Brito y las angelitas.