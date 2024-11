El llamativo comunicado de Ivana Icardi en medio de la batalla judicial entre su hermano y Wanda Nara

En medio de este escándalo apareció Ivana Icardi, que publicó un mensaje contundente en sus historias en Instagram.

image.png

La hermana de conductor expresó que intentará mantenerse al margen de cualquier polémica. "Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación. Ayer escribí un mensaje que casi público pero lo voy a dejar para mí y lxs que me quieren ya que no hablaba de Ivana, hablaba del dolor. Hay temas muy delicados que tocan mis heridas”, expresó.

Por último, señaló que le brindó su apoyo incondicional a Mauro. "Mi familia y yo siempre vamos a estar para cuando mi hermano nos necesite, y se lo he hecho saber”, cerró.

La provocación de la China Suárez ante la soltería de Mauro Icardi y conflicto con Wanda Nara

En medio del revuelo por la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi, La China Suárez aparece señalada por su pasado explosivo con el jugador del Galatasaray.

Según contaron en Socios del espectáculo, la actriz estuvo en en México, en un evento de Carolina Herrera, marca de la cual es embajadora, y se mostró bailando un famoso hit turco, algo que cobra relevancia ante un nuevo capítulo del Wandagate.

“Ayer subió en sus historias, que era medio gracioso, bailando una canción turca muy conocida, del Ricky Martin del pop turco, Tarkan se llama el artista", señaló la periodista Paula Varela en el ciclo de El Trece.

"Una bolu... le dicen a La China”, comentó Rodrigo Lussich. "Ya está preparada para ir a Turquía, el baile lo tiene. La China bailó en el evento, pero además decidió mostrarlo porque podía bailarlo y no subirlo a sus redes. Y ahí está publicado”, acotó Paula Varela.

“A mí me encantaría que vuelva con La China. Nos encantaría. Porque ahí sí que Wanda quedaría humillada para siempre”, sumó el conductor. Mariana Brey fue por más y deslizó que no descarta que Mauro le escriba a la actriz. “Yo no sé si Icardi no le mandó ya un mensajito de WhatsApp a La China Suárez. Guarda”, advirtió.