L-Gante le escribió a La Chabona y recibió una dura respuesta: "Sos un gato"

"Tengo una re bronca loco. Mi representante le dijo las cosas tal y como son porque es así, no se queda callado", indicó La Chabona en el video.

Y además le dedicó un picante posteo a L-Gante: "Estas re separado y perdiste la humildad la droga te está matando y tu entorno no te ayuda te están hundiendo, perdiste tu familia amigos y estás así estás mal amigo".

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, La Chabona mostró el mensaje privado que le envió el cantante después de ese escándalo, en tono de paz, pero recibió una categórica respuesta de la popular Chabona.

"Con vos la mejor, te respeto. Pero si ese logi es tan inteligente que aprenda a encarar los proyectos si quiere colaboraciones", le expresó el padre de Jamaica.

Y ella retrucó: "Sos un gato y con vos todo mal, no tenés códigos y te pegaron dos gritos y saliste corriendo. Me paro de manos por mi representante", se lee en uno de los mensajes. Además, tuvo más ataques: "Aprendé a respetar a las mujeres y no todo es droga. Pedí disculpas y respetame que soy una mujer y vos venís de una mujer. Cuando no eras nadie yo publicaba tus cosas, no tenés códigos".

El descargo de L-Gante tras el escándalo

Tras la viralización de las imágenes de la pelea, L-Gante grabó un video y aclaró lo sucedido: "Amigo a mí me invitaron ahí, ni cabida de onda fui nada más, y cuando me rescato en la conferencia esa estaban hablando de mí, en vivo, y yo aplaudiendo como un logi, ni sabía que estaban hablando de mí", comenzó diciendo el cantante de Cumbia 420 en sus historias de Instagram.

"Las cosas se hablan por privado, y encima me ponían la condición: ´L-Gante vos si sos de barrio... por qué no haces tal cosa. Sabés qué, soy re de barrio, le dije. Así que a ese pedazo de concheto de traje, tanto le da para querer rebajar a un pibito de 21 años en vivo en una conferencia de prensa, llena de boxeadores, de seguridad. Después sabés cómo achicó el chinchulín cuando lo encaramos", siguió.

Y cerró picante: "Tranquilo fue un susto nomás chetito. No hacía falta que te defendieran los boxeadores o los barra brava. Me hacen sentir re malo".