La China Suárez salió al cruce de un hater a puro memes

Lo cierto es que al ver este comentario, la actriz La China Suárez contestó con una serie de historias en Instagram, hasta con varios memes incluidos.

Suárez remarcó la frase que tenía este usuario en su biografía donde sostiene: "No sé, no juzgo", haciendo referencia a cómo la juzgó a ella con su comentario.

"Qué risa me da, qué chistosa eres", expresa un de los memes con los que La China apoyó su respuesta a la crítica recibida. Y agregó otra imagen a pura carcajada.

El chiste al límite de Germán Paoloski sobre La China Suárez

El conductor Germán Paoloski, hizo un comentario sobre el Wandagate en su programa que se volvió muy comentado -y criticado- en las redes sociales.

"Se realizó el pre estreno de una película animada, que tiene la voz de La China Suárez. Algunas famosas, que estaban invitadas, se bajaron... pasa que dijeron que tenían problemas de típicos logísticos con sus familias", enunció Paoloski al aire.

"Claro, la típica que no sabes A dónde dejar a los chicos", acotó una panelista del programa. Y él añadió picante: "No, no sabían a dónde dejar a los maridos".