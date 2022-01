Noelia Marzol enfrentó las críticas tras contar que es atea

Luego de unas horas, al ver algunos comentarios que le llegaron tras contar que era atea, la actriz y bailarina grabó un video y aclaró: “Cada vez que digo que soy atea se me viene como una ola de agresiones, que no puedo entender. Yo no quiero convencer a nadie de nada, así que le pido por favor que no me traten de convencer a mí de cosas que yo no creo”.

Y remarcó que su familia es religiosa y que quiere darle la libertad de decisión a su hijo: "Mi familia es religiosa y me dio la libertad de elegir creer en lo que me hace bien. A mí me hace bien creer que lo único que tenemos es la vida terrenal y que hay que aprovechar cada día al máximo. Si a otra persona le hace bien otra cosa, bienvenido. Y a mi hijo yo le informo lo que quiere saber de cada una de las religiones y él tiene la libertad de elegir qué es lo que quiere cuando sea grande”.

Y cerró: “Así nos manejamos nosotros, así que por favor no me traten de convencer, no me agredan, yo no agredo a nadie , respeto a todos, así que por favor respeten a una persona que es atea y que no cree en otra cosa. Besos, los quiero igual”.

Noelia Marzol, la gran ganadora de La Academia de ShowMatch

La actriz y bailarina, Noelia Marzol, y su compañero, Jony Lazarte, se consagraron como campeones de la edición de La Academia 2021 de Marcelo Tinelli. En una definición reñida, con más de 123 millones de votos, Marzol logró el apoyo del público y superó a Cachete Sierra, que sonaba como el gran favorito.