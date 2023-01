16 años después, Eliana Guercio no perdona lo que le hizo Laura Ubfal: "¡Eso es de mala persona..!"

Embed

En ese entonces, Eliana salió en el octavo lugar y tuvo varios problemas con miembros del jurado. Ella venía de una pelea en Intrusos con Marcelo Polino y entiende que Laura Ubfal, una de las jurados, hacía el "trabajo sucio".

"Salvando las diferencias que nos desunen con Capristo ella ganó en muy buena ley. Yo salí octava y poco me puede haber ayudado Florencia de la V. Pero era una de las que mejor patinaba, tendría que haber terminado quinta", contó hoy en el programa que conduce Nicolás Magaldi luego de que anoche en LAM, Marina Calabró diga que Florencia de la V, otras de las jurados de ese programa, la ayudaba con los puntajes, incluso cuando se caía.

"No había afinidad con el jurado. Una persona tuvo el descaro de ponerme un cuatro. Era una vergüenza lo que hizo. No nos olvidemos que en ese momento estaba peleado con Polino y como él me ponía buena nota ella me ponía la mala", sostuvo Eliana.

Y sentenció: "Adelante de la audiencia dijo que era mala persona. No me conocía. No soy amiga y nunca lo voy a hacer. Porque pasaron los años y ella dijo que era show y que lo tenía que entender. Para mi es de mala persona hacerle daño a otra por rating. No la voy a perdonar nunca".

ENTREVISTA EXCLUSIVOA | Eliana Guercio con radio, TV ¿y ganas de hacer teatro?: "Es algo que tendré..."

En agosto, Sergio "Chiquito" Romero anunció su incorporación al plantel de Boca después de su paso por el Manchester United. El jugador firmó un contrato por dos años con el club Xeneize y se trasladó a la Argentina junto a su pareja, Eliana Guercio, y sus tres hijos, Jazmín, Chloe y Meghan.

Después de instalarse en Buenos Aires, la mujer del arquero decidió afrontar nuevos desafíos profesionales: se sumó al programa de radio de Santiago del Moro, El club del Moro (La 100) y, hace unos días, debutó como panelista de EPA Verano.

En una entrevista con PrimiciasYa, Guercio expresó que está muy conforme con su participación en el ciclo matutino de América TV. "Estoy contenta. Con este grupo tan lindo de trabajo es fácil sentirse cómoda y la verdad que vamos muy bien.... todo fluye naturalmente", destacó.

La ex vedette reveló que trata a hacer un equilibrio las tareas de la casa y las demandas de su trabajo. "Todavía me tengo que organizar un poco porque ayer, domingo, me puse a planchar a las siete de la tarde", detalló.

Guercio afirmó que trata de no sumir más compromisos porque no quiere estar lejos de sus hijos. "A las chicas les da lo mismo, ya están muy en la suya. Pileta, sol, verano, mientras haya alguien que les de de comer, ellas felices. La enana que tiene 4 años, pero está con las más grandes y se siente de 15. El gordito se levanta tipo 8, yo estoy en la radio, paso por acá, dos horitas, y me reencuentro con él", mencionó.

De todos modos, la rubia reconoció que no descarta volver al teatro, un viejo amor. "Ahora estoy tarde para sumarme a la temporada. Si el año que viene llegan propuestas, es algo que tendré que evaluar. Hoy esto al límite de horas que puedo trabajar... veremos. Es la primera vez que dejo a un bebito al cuidado de otra persona", explicó.

Al finalizar, Guercio resaltó que agradece muchísimo el afecto que recibe de la gente. "Voy a un local y me dicen: 'ay, te escucho en la radio, 'sos vos?'. La gente es súper cariñosa y eso está buenísimo", concluyó.