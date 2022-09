Eliana Guercio reveló en Intrusos el por qué de la histórica cachetada a Marcelo Polino

"Yo era oyente de Polino y Marcela, para mí eran mis ídolos, los escuchaba todos los sábados mientras baldeaba el patio con mi mamá. La pasábamos genial con ellos dos", recordó y aseguró que para ella "fue tremendo que Polino diga algo así de mi, porque yo lo quería mucho, fue desde el dolor-odio la cachetada. Quizá si me lo decía otro, no me molestaba tanto", recordó.

Embed

"En aquel momento me sentí bien, pero después de verlo me sentí muy mal, no estuvo bien", reconoció Eliana, que ahora asegura "entender el juego" pero en aquel momento estaba más vulnerable.

Por suerte se calmaron las aguas, y durante una gala a beneficio que se realizó esta semana Polino y Guercio se reencontraron, y limaron asperezas. "Lo volví a ver y nos dimos un abrazo, y me hizo muy feliz", manifestó.

guercio poli.jpg

Las fotos de la primera salida de Eliana Guercio y Sergio Chiquito Romero en su regreso al país

Fue hace aproximadamente un mes cuando se confirmó la vuelta al fútbol argentino del arquero Sergio Chiquito Romero tras muchos años atajando en Europa, con la lógica consecuencia de su vuelta al país junto a su esposa, Eliana Guercio, y sus hijos.

Así, instalada en Buenos Aires toda la familia, mientras Chiquito ya entrena junto al plantel de Boca Jr. Guercio se sumó a El club del Moro (La 100) tras la salida de Catherine Fulop.

guercio1.jpg

Y aunque en las últimas horas la ex vedette se mostró algo reticente a tomar contacto con la prensa al evitar dar una entrevista al salir de su primera jornada en la radio, tal vez ya olvidada de la mecánica del showbusiness local, no se perdió el primer evento al que fue invitada junto a su marido.

Lo cierto es que anoche Eliana Guercio junto a Romero asistió a la Cena de Gala "Noche Azul" de Fundación Gedyt que se desarrolló en el paquete Alvear Palace Hotel, donde junto a otras figuras como Pampita, Florencia Peña, Patricia Sosa, Guillermo Andino, Franco Armani, Claudia Villafañe, Barbi Franco y Belén Ludueña entre otros, la ex vedette brilló con su sensual look toda de negro mientras que su marido lució un traje en la gama de los azules. ¡Elegantísimos!.

guercio2.jpg

RS Fotos.