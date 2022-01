A los 53 años Viviana Saccone subió fotos en topless y prendió fuego todo

“Soy una mujer que, antes que perder mis colores, doy media vuelta y me voy. Soy una mujer que disfruta de estar consigo misma. Soy una mujer que se ama”, sumó la actriz desde su momento de descanso.

Saccone además contó que está soltera, pero que tiene siempre a alguien ya que nunca está “sola” y que no descarta volver a enamorarse.

“Me explotó el teléfono con propuestas de hombres y mujeres diciéndome de ir a tomar un vino, a recorrer los bosques... Miles de propuestas de todo tipo”, dijo hace un tiempo afirmando que ella elige con quien salir.

Viviana Saccone reveló su moderna forma para conseguir novio

Viviana Saccone está soltera y tiene ganas de conocer a un nuevo candidato. Por eso, la actriz de 53 años decidió incursionar en el mundo de las app de citas y admitió que descargó Tinder.

“Tengo una app en el teléfono que me la abrió Diego Ramos el día que ensayamos. Me dijo ´no puede ser, yo te voy a instalar un Tinder´ y me quedó allí”, contó a Mitre live.

“No entro nunca pero es muy difícil. Yo dije ´no puedo decir que los hombres no me invitan a salir porque me explotó el teléfono´. Me explotó el teléfono con citas de hombres y mujeres invitándome a tomar un vino, a ir a recorrer, miles de propuestas de todo tipo”, admitió.

Pero, puso en duda si lo usará realmente: “No sé si saldría con gente que no conozco. Yo estoy muy bien así como estoy, tengo trabajo. No podría decir que estoy con ganas. Si sucede, buenísimo y en buena hora. Estoy avocada al trabajo y un poco a mi vida”.

Sobre las propuestas de los candidatos, contó: “Hay desde ´vamos a cenar´ hasta ´vamos a comer un choripán a la Costanera´, ´te invito a tomar mate al costado de la ruta´, todas propuestas así”.

“Diego (Ramos) me seleccionó dos o tres y lo dejamos ahí. La app está dormida y esperando que la active de nuevo”, concluyó la actriz.