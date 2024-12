¡A los besos y abrazos! El inesperado encuentro de Pampita y China Suárez

Cabe recordar que días atrás Wanda Nara expuso los chats que había tenido con la ex Casi Ángeles donde la actriz contaba en detalle cómo la modelo la había agredido en el motorhome.

Por su parte, en su programa radial de El Observador, Yanina Latorre había hablado con Pampita por los polémicos chats y la morocha le había dicho en un audio: "Con Eugenia tengo re buena relación de comunicación, nos hablamos, nos acompañamos en la crianza de los chicos, son hermanos, se aman”.

“Para nosotras es re importante ese vínculo y lo cuidamos un montón y somos adultas y responsables de los chicos. Reina la paz, la comunicación y reina el respeto mutuo siempre entre nosotras”, había asegurado Pampita en un mensaje de voz.

Susana Giménez reveló por qué la China Suárez no va a su programa

En las últimas horas, Susana Giménez habló con Socios del Espectáculo (El Trece) y reveló la razón por la que la China Suárez no va a su programa.

Cabe recordar que el domingo pasado Wanda Nara visitó a la diva de los teléfonos y dio una extensa entrevista en la que ventiló todo sobre el affaire de su ex Mauro Icardi con la actriz.

“¿Invitarías a la China Suárez a tu programa?”, le consultó el cronista del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo De Paul. “Bueno, si tuviera un motivo sí... tuvo un gran año”, le respondió la conductora.

“¿Te parece que no hay motivo después de todo lo que dijo Wanda?”, le repreguntó el notero y la diva argentina explicó: “Sí, pero ella no va a los programas, me dijo”.

“Ah, la intentaron convocar”, acotó el cronista.“Yo creo que sí, mi producción”, contestó la rubia. “¿Y a Mauro lo invitaste?”, quiso saber el comunicador y Susana le dijo que no haciendo señas.