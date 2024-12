La China Suárez compartió un romántico video con Marcos Ginocchio y explotaron las redes

En el video, ambos se mostraban para una publicidad de una reconocida marca de gaseosa y se los veía muy divertidos cocinando las clásicas galletitas navideñas de jengibre.

Entre los internautas, se generaron opiniones encontradas ya que aparecieron quienes la cuestionaron por su polémico presente con Mauro Icardi y quienes opinaron de su relación con el ex hermanito.

"La China confunde. Jamás sabrán la verdad", "Soltá al primo", "Otra víctima", "Justo a la rompe-hogares contratan para la marca familiar" "¿Ahora Marcos?", "La China haciendo una publicidad familiar después de destruir tres familias", fueron los comentarios.

Susana Giménez reveló por qué la China Suárez no va a su programa

En las últimas horas, Susana Giménez habló con Socios del Espectáculo (El Trece) y reveló la razón por la que la China Suárez no va a su programa.

Cabe recordar que el domingo pasado Wanda Nara visitó a la diva de los teléfonos y dio una extensa entrevista en la que ventiló todo sobre el affaire de su ex Mauro Icardi con la actriz.

¿Invitarías a la China Suárez a tu programa?”, le consultó el cronista del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo De Paul. “Bueno, si tuviera un motivo sí... tuvo un gran año”, le respondió la conductora.

“¿Te parece que no hay motivo después de todo lo que dijo Wanda?”, le repreguntó el notero y la diva argentina explicó: “Sí, pero ella no va a los programas, me dijo”.

“Ah, la intentaron convocar”, acotó el cronista.“Yo creo que sí, mi producción”, contestó la rubia. “¿Y a Mauro lo invitaste?”, quiso saber el comunicador y Susana le dijo que no haciendo señas.