A meses de su internación, Ernestina Pais habló de su profundo cambio de vida: "Me entregué a..."

“En este momento soy un monje tibetano, soy una persona que no necesita bastón de nada”, expresó. "No importa el momento de la vida en que estés podés dar el volantazo, decir: 'busco estar mejor'. Se puede estar sin bastones, o sea, uno puede estar sin el celular, sin la tele, no lo digo en contra de la industria, obviamente, que me dio de comer tantos años, sino que podés estar bien con vos y después elegir”, remarcó.

El notero también le consultó: "¿Qué te dijo tu hijo?". “Mi hijo me dijo que me admira”, le respondió. “Fueron seis meses y medio, es un tratamiento. Me entregué a eso y dije ‘de acá salgo bien’. Total aprendizaje”, contó sobre su internación.

"¿Cuándo hiciste el click?", quiso saber el cronista. “Cuando lo único que quedaba para abajo era el fondo. Me lo hicieron ver mis amigos y mi familia. Uno cuando está en el medio de eso no está tan lúcido como ahora. Lo que yo hice fue entregarme a que me quieran ayudar", le contestó.

Por último, le preguntaron si fue difícil. “Difícil era estar así, cuando no tenés ganas de levantarte y de trabajar”, expresó.

Embed

La curiosa reacción de Ernestina Pais cuando le consultaron por su internación

Este viernes se supo que la conductora Ernestina Pais fue internada en la clínica CEMIC por una fuerte crisis de nervios y en LAM (América) contaron la particular charla que tuvieron con ella durante las últimas horas.

Si bien la noticia se conoció por la tarde, el hecho ocurrió durante la madrugada, momento en que la producción del ciclo televisivo conducido por Ángel de Brito se hizo eco de lo ocurrido.

“Ayer nuevamente terminó internada en el CEMIC, nos llegó la noticia, que hoy ya está publicada en todos lados, pero ayer cuando nos enteramos, tenemos muy buena relación y la llamamos de la producción” , comentó el periodista.

En eso, le dio el pie a una de las productoras para que cuente como fue la llamada y la misma relató: "Cuando la llamamos le comentamos que nos estaba llegando esta información de que estaba internada y Ernestina se reía eufóricamente y me decía que era mentira”.

“Que no estaba internada, que estaba en Uruguay con su emprendimiento y que dejemos de inventarle internaciones y controles de alcoholemia. Que ella estaba muy bien, y que le causaba gracia”, concluyó.