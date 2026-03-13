A puro lujo: cómo es el exclusivo hotel de la escapada romántica de Wanda Nara y Migueles a Islas Maldivas

Wanda Nara mostró imágenes de distintos momentos que pasa con Martín Migueles en el hotel que cuenta con una vista privilegiada y ambientes puntillosamente decorados tras arribar en un vuelo privado.

Entre las primeras postales del vuelo aparecieron imágenes del desayuno a bordo, juegos de mesa durante el viaje y el momento de la llegada nocturna a la isla.

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Según publicó Teleshow, conductora se hospeda Villa Sunset Beach del Ritz-Carlton Maldives en una suite que cuenta con 155 m², piscina privada, terraza y bañera de hidromasaje en el dormitorio, con acceso directo a la playa.

El costo por una noche alcanza los casi 5 mil dólares, con una tarifa base de casi tres mil de la moneda estaounidense y luego se incluyen cargos por traslados y servicios.

Tras el paso por Milán, Wanda y Martín viven una mini luna de miel en un lugar soñado y a puro lujo, algo que ya estaba estipulado desde antes de la audiencia.

Las Islas Maldiva ademá se trata de un lugar cargado de recuerdos familiares para la conductora ya que pasó varios viajes con su ex y padre de sus dos hijas.

Las fotos del paradisíaco lugar que disfrutan Wanda Nara y Martín Migueles.

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Las chicanas y máxima tensión entre las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Durante el desfile de la diseñadora Ivana Picallo coincidieron Ana Rosenfeld, representante legal de Wanda Nara, y Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi.

Según mostraron en en LAM (América TV), ambas conversaban distendidas junto a la anfitriona del evento cuando apareció una cronista del programa.

Lejos de evitar la cámara, las dos letradas optaron por mostrarse cordiales y hasta se saludaron con un beso frente a las cámaras, pese a los cruces que vienen manteniendo públicamente por el escandaloso proceso judicial.

Durante el intercambio, además, surgió un dato clave sobre el avance del expediente. “Sale el 25 de marzo”, afirmó Ana Rosenfeld al referirse al divorcio entre Wanda e Icardi.

A su lado, Elba Marcovecchio respondió con tono irónico: “Por ahí, por ahí”, dejando entrever que el proceso podría resolverse en una fecha cercana.

"Ella se está haciendo la buena, pero tenemos mucho que hablar”, picanteó Marcovecchio, generando la inmediata reacción de Rosenfeld, quien celebró que su colega no hubiera apelado el reclamo de alimentos.

“¡Mirá qué divertido, te lo voy a apelar!”, disparó la abogada del futbolista del Galatasaray. Y Rosenfeld fue tajante:“Los que apelan alimentos no merecen mi respeto”.

El cruce siguió a pura ironía: “Se les caen varios años de experiencia”, deslizó desafiante Marcovecchio, mientras que Rosenfeld retrucó con orgullo: “Yo tengo 51, ¿y vos?”. “Yo, por suerte, no”, contestó firme Elba.