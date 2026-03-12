El tenso cara a cara entre las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi: chicanas y una fecha clave

Sin embargo, la charla pronto tomó otro tono. “Ella se está haciendo la buena, pero tenemos mucho que hablar”, lanzó Marcovecchio, generando la inmediata reacción de Rosenfeld, quien celebró que su colega no hubiera apelado el reclamo de alimentos.

La respuesta no tardó en llegar. “¡Mirá qué divertido, te lo voy a apelar!”, disparó la abogada del delantero. Rosenfeld fue tajante: “Los que apelan alimentos no merecen mi respeto”.

El cruce siguió con ironías sobre la trayectoria profesional de cada una. “Se les caen varios años de experiencia”, deslizó Marcovecchio, mientras que Rosenfeld retrucó con orgullo: “Yo tengo 51, ¿y vos?”. La respuesta de su rival sorprendió: “Yo, por suerte, no”.

El clima terminó de tensarse cuando la cronista mencionó que Marcovecchio habría hecho referencia a que “se volvió a la época de Payarola”, aludiendo al nivel de exposición mediática que tomó el conflicto. Tras ese comentario, la abogada de Icardi decidió apartarse y continuar la entrevista por separado.

Qué dice el durísimo descargo que publicó Mauro Icardi tras divorciarse de Wanda Nara

Mauro Icardi compartió, este jueves, en sus historias de Instagram un extenso descargo luego de que se confirmara en la justicia italiana su divorcio de Wanda Nara.

Con un tono directo y desafiante, repasó el proceso que inició en noviembre de 2024 y que tuvo su audiencia en marzo de 2025 en Milán. “Hace exactamente un año me presenté en Milano a la audiencia de divorcio fijada por la justicia italiana... Ese año se cumplió ayer, 11 de marzo de 2026”, escribió.

El futbolista explicó que “a partir de hoy, mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio, que será emitida en los próximos días”. En su mensaje, apuntó contra los medios y periodistas que, según él, tergiversaron su situación durante todo este tiempo: “Así que lo dejo claro en cualquier idioma: PEDÍ EL DIVORCIO. CUMPLÍ CON LA JUSTICIA. Y HOY EL DIVORCIO SE HACE EFECTIVO”.

También lanzó dardos hacia quienes instalaron versiones contrarias, y mencionó a la abogada Ana Rosenfeld, que durante meses sostuvo públicamente que él no quería separarse. “Y ya que estamos me pregunto también qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada... que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme”, disparó con ironía.

El descargo cerró con frases filosas, en las que el delantero de Galatasaray se mostró victorioso frente a lo que calificó como “ficción mediática”. “Un beso victorioso. Porque lo único que pedí en la Justicia hace un año fue divorciarme. Y acá está el resultado. P.d.: El Tic Tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó para esos boludos, fabuladores de falsas noticias, no me subestimen que de estúpido no tengo nada”, agregó.

Un nuevo capítulo se suma a la historia mediática que lo tuvo en el centro junto a Wanda Nara y la China Suárez, y que promete seguir dando que hablar.