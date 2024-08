A seis meses del escándalo con Nicki Nicole, Peso Pluma blanqueó a su nueva novia: fotos y video

En tanto, por estas horas Peso Pluma se volcó a su cuenta de Instagram para compartir un álbum de fotos, muy acaramelado junto a Hanna Howell, donde se los ve besándose apasionadamente en Chicago, acompañados por su mascota.

Peso Pluma y Hanna Howell.jpg

Y si bien no es la primera vez que se muestra junto a Howell, sí es la primera vez que lo hace oficialmente desde su feed y con un contundente mensaje de amor a través de emojis de corazones y ositos.

Asimismo, los fanáticos de Nicole no olvidan la traición a la argentina y sobre el posteo le dejaron fuertes mensajes de desaprobación, como "No mames pesito, la morra parece de 40 años", "Literalmente cambiaste un Rolex por Casio" o "Ya no es Tommy y Pamela, ahora es Tommy y su abuela".

Peso Pluma - posteo nueva novia.jpg

Inesperado romance de Nicki Nicole con un futbolista tras su escandalosa separación de Peso Pluma

Nicki Nicole se separó de Peso Pluma durante el verano en medio de un gran escándalo después de las imágenes que se conocieron del mexicano acompañado de otra mujer que se viralizaron en las redes.

Al enterarse de esto, la cantante comunicó con mucho dolor su separación. Lo cierto es que en junio pasado desde el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, contaron quién sería el nuevo amor de la joven artista. Y se trataría de un conocido futbolista de River Plate.

nicki nicole.jpg

La cantante rosarina de 23 años se estaría conociendo con el futbolista uruguayo Nicolás Fonseca, mediocampista del club millonario, lo que sería su nueva oportunidad en el amor tras la controvertida separación de Peso Pluma.

“Se están conociendo Nicki Nicole y Nicolás Fonseca, el futbolista de River”, precisó el conductor Rodrigo Lussich. Y además mostraron al aire las pruebas de seguimientos de los protagonistas de la historia en las cuentas de Instagram.

“Fueron a Las Vegas, ella cantaba y él la acompañó porque ella también canta, de hecho tienen temas juntos. Ella se volvió antes y él se agarró otra pulposa, lo peor es que se mostró delante de todos”, comentó la panelista Paula Varela sobre la reciente y escandalosa separación de Nicki Nicole con su colega mexicano.

¿Nació el amor entre Nicki Nicole y Nicolás Fonseca?