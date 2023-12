Abrupto y polémico final para el programa de Dady Brieva tras el triunfo de Javier Milei

Embed

"Quedaban un par de programas en diciembre, porque estuvieron las elecciones y antes el debate, pero no volvió y no se despidió. El año que viene no se sabe qué va a pasar y hay muchos cambios en C5N que tienen que ver con el cambio político", agregaron.

Vale recordar que, el 5 de noviembre, la última vez que el ciclo de Dady estuvo al aire, el humorista anticipó -de alguna manera- lo que ahora se confirma. "Uno de los últimos programas. Porque la semana que viene hay debate, la otra las elecciones, y después... Libertad Para Todos no se puede llamar. Así que, por favor, que no sea el último programa, los conmino a todos a meter ahí su voto", había dicho el ex Midachi.

Yanina Latorre fulminó a Dady Brieva por sus dichos contra Javier Milei: "Vas a perder la..."

Yanina Latorre apuntó fuerte contra Dady Brieva por expresar su preocupación ante la llegada de Javier Milei al poder.

Durante su programa radial, la panelista de LAM leyó las declaraciones del actor, donde afirmaba que "nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo" con el líder de La Libertad Avanza en el gobierno.

Frente a esto, Latorre respondió con contundencia, señalando que Brieva y otros vinculados al kirchnerismo podrían perder sus sueldos y la pauta del Estado.

A continuación, apuntó directo contra la familia del humorista. "Tu mujer- por Mariela Anchipi-que trabaja de panelista, que no tiene talento de nada y la tienen contratada porque es la mujer de un kirchnerista".

Además, afirmó que con la nueva administración se buscará recuperar los impuestos destinados a salud, educación y gasto público, en lugar de mantener salarios innecesarios por publicidad oficial.

"Todos los K son millonarios. Ustedes están por perderlo todo, los argentinos ya perdieron todo. ¿De qué estás hablando, Dady Brieva? ¿Qué vamos a perder? ¿Lo que no tenemos? Vos vas a perder el sueldo y la pauta del Estado", cerró de manera contundente.