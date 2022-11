Ácido comentario de Cinthia Fernández sobre el ladrón abatido por un policía: "¡Uno menos, vamos!" 

Embed

En las imágenes, se enfrentan casi cuerpo a cuerpo hasta que el ladrón cae abatido. Segundos antes, su compañero que lo esperaba en una moto había escapado.

“¿Puedo decir algo? ¿Por qué festejo que se muera un chorro? Y me pasa en cada ocasión que veo que un chorro muere, discúlpenme”, arrancó la panelista de Momento D, Cinthia Fernández, quien festejó mientras pasaban el video del caso diciendo "uno menos, vamos".

“Yo considero que vos podés tener una situación de vida muy precaria, yo entiendo todo el trasfondo que puede tener una persona que sale y elige esa vida. Discúlpenme, no me importa, es la vida de él o la vida del otro”, siguió.

“Porque si ese tipo no tenía arma, y no se defendía, y el tipo le encajaba un balazo, estábamos hoy haciendo el móvil con toda la familia llorando a un padre de criaturas, a una esposa”, continuó.

“Entonces, la verdad, discúlpenme, lo celebro. Hay maneras de buscar laburo, hay maneras de ganarse la vida. Uno menos chicos, felicitaciones”, cerró Cinthia.

Cinthia Fernández realizó un furioso descargo después de que Martín Baclini la deje plantada

Cinthia Fernández y Martín Baclini dejaron de ser pareja hace algunos años, pero mantienen una excelente relación, sobre todo por el cariño del empresario le tiene a las hijas de la panelista, Charis, Bella y Francesca.

Pero por estos días, los ánimos están algo caldeados entre ambos luego de que Baclini deje plantada a la ex de Matías Defederico, motivo por el cual la influencer subió un fuerte descargo sus redes, sobre todo luego de haber declarado muchas veces que le gustaría amigarse con él.

"Estoy abajo de la casa de Baclini, ustedes dirán que nos vamos a ver, a reencontrar, no. El señor me dijo que tenía mucho sueño, se hizo masajes", comenzó en su descargo.

"Yo tenía que pasar a buscar unas cosas que le encargué, unos cargadores de las niñas. Me dejó la bolsa en el bar de la esquina y arreglate. Un copado el ex...", continuó.

"Igual, un santo, me trajo cuatro cargadores...", cerró en el descargo, dejando ver que hay buena onda pero que no le gustó nada el plantazo de su ex.