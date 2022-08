Adrián Suar detalló los requisitos en el contrato de Mirtha Legrand para su regreso al Trece: "Hay 15 puntos que..."

"Va estar arreglado, hay que arreglar tema económico... Hay 15 puntos del contrato, renovación, dónde va a grabar, pnt... Pero Mirtha vuelve al Trece y en estos días definimos todo", indicó Suar sobre el inminente anuncio que se espera para los próximos días tras las charlas con Nacho Viale, el nieto de la diva y encargado de negociar el contrato.

Además, el gerente de programación del canal del solcito detalló la fecha de la salida al aire y que también seguirá Juana Viale: "Va a estar Juana también, se habla de Mirtha porque es Mirtha, pero Juana seguirá también. Y el debut será en septiembre".

Como se supo hace unos días, el plan es que la nieta de la diva esté al frente del ciclo los domingos por el mediodía y La Chiqui los sábados por la noche.

mirtha-legrand.jpg

Mirtha Legrand bancó a Nacho Viale y reafirmó sus ganas de volver a la tevé

Mientras se encuentra en charlas avanzadas para regresar a la televisión y una de las grandes posibilidades concretas es por la pantalla de América, Mirtha Legrand habló con Luis Ventura en el ciclo Secretos Verdaderos.

Cuando el conductor le preguntó si llamó llorando a Adrián Suar, la Chiqui explicó: "Llorando no, habré llorisqueado un poco". Y afirmó sobre su futuro en tevé: "No lo sé Luis, no puedo decirle por sí o por no, no sé qué va a pasar".

Y bancó a su nieto, Nacho Viale, encargado de negociar con los canales: "Nacho no está en Buenos Aires y él tiene que dar la última palabra. No piensen mal de Nacho, es muy sincero en todo".

"Ha habido una discusión con el contrato pero yo no intervengo en absoluto, todo lo maneja Story Lab que es la empresa de Nacho", aclaró la diva.

Y dejó en claro: "Yo tengo ganas de volver porque durante la pandemia estuve 300 días sin salir de mi casa, una barbaridad".