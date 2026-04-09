Daniela Celis frenó en seco a Nick Sicaro por haber instalado un romance: "Pará un segundo"

Lejos de retroceder, el joven defendió su postura: “Yo me expreso así. Que la gente se lo tome como quiera. Yo no dije nada malo. No me gusta la actitud de ella igual, ¿eh?”, atinó a decir. Y sin dudarlo, Daniela respondió: “A mí tampoco me gustó la tuya, gordi ”.

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Qué dijo Nick sobre el supuesto romance con Daniela Celis

El universo de Gran Hermano volvió a meterse en el centro de la conversación, pero esta vez por lo que ocurre fuera de la casa. Nick Sicaro quedó en medio de versiones que lo vinculan con Daniela Celis, justo en un momento delicado tras la reciente separación de ella de Thiago Medina, padre de sus hijas Aimé y Laia.

En ese contexto, el propio Sicaro salió a hablar y se mostró sorprendido por la magnitud que tomó el tema. En diálogo con SQP (América TV), explicó: “Mirá, la verdad es que me enteré recién hace un ratito, me vienen escribiendo de varios lugares y vi que en Twitter levantaron bastante el clip de ayer”.

Lejos de alimentar el revuelo, buscó poner paños fríos y describió cómo fue realmente el vínculo entre ambos desde su experiencia: “La conocí la otra vez que fui al stream. Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda, justo nos sentaron al lado y pegamos la mejor”.

De todos modos, más allá de su intento por bajar la intensidad del tema, sus palabras no cerraron del todo la puerta a una posible historia a futuro. Dejó entrever que, si bien hoy todo se limita a una buena conexión, el vínculo podría evolucionar con el tiempo, alimentando así las especulaciones sobre un posible romance.