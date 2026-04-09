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Daniela Celis frenó en seco a Nick Sicaro por haber instalado un romance: "Pará un segundo"

Daniela Celis y Nick Sicaro quedaron cara a cara, y la influencer lo enfrentó en vivo por haber instalado públicamente la idea de un supuesto romance entre ellos.

9 abr 2026, 21:11
Daniela Celis frenó en seco a Nick Sicaro por haber instalado un romance: Pará un segundo
Daniela Celis frenó en seco a Nick Sicaro por haber instalado un romance: Pará un segundo

Daniela Celis frenó en seco a Nick Sicaro por haber instalado un romance: "Pará un segundo"

Daniela Celis salió al cruce de Nick Sicaro, ex Gran Hermano, luego de que él asegurara públicamente que se estaban conociendo, en un contexto personal especialmente sensible para ella. Todo se da en medio de la reciente y sorpresiva partida de Thiago Medina de la casa que compartía junto a sus hijas, Laia y Aimé.

Según trascendió, la decisión de Thiago de dar un paso al costado fue repentina, pero estuvo motivada por una necesidad personal de priorizar su bienestar emocional, así como también el de su familia, especialmente el de las pequeñas. Si bien ambos intentaron llevar tranquilidad al explicar los motivos, el revuelo no tardó en instalarse. La influencer quiso cortar con esto.

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“¡Pará un segundo, que yo estoy soltera hace un montón de meses! No dejé a nadie por nadie. Con Nick no hablamos, no nos vimos, no nada, chicos”, aclaró, molesta por la repercusión. Y fue directo al hueso al dirigirse a él: Nick, me estoy enterando que nos estamos conociendo. No sabía que nos estábamos conociendo”.

“Para mí se fue todo al caraj... ya, porque yo no dejé a nadie por nadie. Es como que queda un titular que regalaste a todos los portales, soguió ella.

Lejos de retroceder, el joven defendió su postura: “Yo me expreso así. Que la gente se lo tome como quiera. Yo no dije nada malo. No me gusta la actitud de ella igual, ¿eh?”, atinó a decir. Y sin dudarlo, Daniela respondió: “A mí tampoco me gustó la tuya, gordi ”.

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Qué dijo Nick sobre el supuesto romance con Daniela Celis

El universo de Gran Hermano volvió a meterse en el centro de la conversación, pero esta vez por lo que ocurre fuera de la casa. Nick Sicaro quedó en medio de versiones que lo vinculan con Daniela Celis, justo en un momento delicado tras la reciente separación de ella de Thiago Medina, padre de sus hijas Aimé y Laia.

En ese contexto, el propio Sicaro salió a hablar y se mostró sorprendido por la magnitud que tomó el tema. En diálogo con SQP (América TV), explicó: “Mirá, la verdad es que me enteré recién hace un ratito, me vienen escribiendo de varios lugares y vi que en Twitter levantaron bastante el clip de ayer”.

Lejos de alimentar el revuelo, buscó poner paños fríos y describió cómo fue realmente el vínculo entre ambos desde su experiencia: La conocí la otra vez que fui al stream. Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda, justo nos sentaron al lado y pegamos la mejor”.

De todos modos, más allá de su intento por bajar la intensidad del tema, sus palabras no cerraron del todo la puerta a una posible historia a futuro. Dejó entrever que, si bien hoy todo se limita a una buena conexión, el vínculo podría evolucionar con el tiempo, alimentando así las especulaciones sobre un posible romance.

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