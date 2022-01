Adrián Suar habló de los abusos que sufrió su hijo Toto: "Durante casi 15 años no contó nada"

Luego, añadió: "Fue una situación dura que nosotros nos enteramos, lo que fue muy impactante, ¿no? Cuando lo contó, nosotros ya lo sabemos con la madre dos años antes, pero durante casi 15 años o 14 años no contó nada. Y fue muy fuerte para él como lo vivió, como tantos chicos que tuvieron ese problema, que uno puede pensar por qué no habló".

"Y no, no habla, con semejante flagelo de ese tipo de personas enfermas (es una enfermedad) que pasa y sigue pasando. Por eso hay que estar muy atento”, alertó.

Y remarcó: “Nosotros sabemos quién es, nosotros íbamos a iniciar acciones judiciales, después hablamos con mi hijo y que también decidió. Él tiene mucha sabiduría. Es un pibe muy especial, por su luminosidad y por su manera de vivirlo, pero igualmente como padre estoy atento en los últimos años a esas cosas que no son gratis. A veces pasan cosas en el seno familiar y vos decís ‘no puedo creer que te pasó eso’ y no se sabe, a metros. A veces hay cosas en el mundo de los adultos con los más chicos que no puedo creer que te pasó y pasa”, manifestó enviando un mensaje para concientizar sobre lo vivido por Toto Kirzner.

Ya en el plano profesional, Adrián Suar comentó sobre su aspecto polifacético: “Yo creo que en mi oficio fui aprendiendo. El actor siempre lo llevé desde chico, lo que se arrimó fue el productor, que también lo llevé eso desde muy chico y como consecuencia del productor… el productor y el director están cerca. Si estás muy conectado con tu oficio no es usual, pero ha pasado".

El mensaje de Araceli González tras la confesión de Toto Kirzner

Tras el valiente relato del joven, Araceli González compartió desde su cuenta de Instagram una profunda reflexión sobre el tema y pidió "respeto" por lo que contó su hijo.

"No puedo dormir. Todo salió a la luz, hace un año! El encierro provocó distintos estados que nos fue llevando a ser más honestos , genuinos en nuestro accionar y sentir. Si hay algo que aprendí en estos años es acompañar y construir . Es lo que nos salva !!!!!!!!! Fundamentalmente el amor. Nada como el amor ante distintas adversidades y vivencias. Todos caminamos con marcas de la vida. Pero lo más importante es trabajar cada una de ellas para convivir con ese dolor y transformarlo. Nos construimos incluso con esas marcas. Seguimos caminando, sanando y amando con pasión sin perder nuestro aire y espacio! Teniendo piedad por el otro y respeto", comentó la actriz.

"Ser víctima de un abuso verbal o físico , debe ser cuidadosamente abordado. Repito por la Salud mental de cada ser humano. Hay muchas formas de ser víctima. No importa el sexo o la edad. Que hacemos con esto? Juzgamos , levantamos el dedo, opinamos y nos olvidamos del tránsito doloroso y del camino hecho , trabajado desde la raíz cada estado de angustia. Los dolores son intransferibles", siguió Araceli.

Y remarcó: "La valentía de denunciar desde lo trabajado tiene un valor de logro! Modificar siempre con la verdad y denunciar desde lo construido. Acá hay mama, acá hay amor, acá hay nido, acá hay familia, acá hay vida! Sobre todas las cosas vida! abrazar los corazones dañados por abuso de cualquier tipo. Mi valiente y sensible: hablo. Pido respeto".

"Pido cuidado en sus palabras como lo pediría por cualquier ser humano que se abre a la verdad y tiene la fortaleza de hacerlo público. En el momento que sintió hablarlo, fue genuino! Su vida se construye día a día ! Es su elección construirla . Ser de Luz que sabe saborear distintos estados para transformarlo en plenitud y sabiduría. Ser de fortaleza que cambia dolor por construcción", profundizó González.

Y cerró: "Debemos saber caminar con nuestras marcas. Nada es fácil! Para Nadie. Pero ser íntegro y digno es una elección. Lo hace un hombre noble , único y fuerte. Gracias por los mensajes recibidos. Nosotros abordamos y anidamos .Nuestro compromiso es la familia y la sociedad que nos rodea. Respeto. La mamá de Toto".