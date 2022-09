Ailén Peralta y Marcela Wonder contaron el episodio paranormal que vivieron en los ensayos de Canta Conmigo Ahora

"Estábamos en el piano y Marcela me dice ‘veo una luz arriba tuyo’. Yo dije ‘¿Con quién me tocó?’ Alguien estuvo ahí y ella se dio cuenta enseguida”, agregó la cantante. “Es verdad, ví un destellito arriba de su cabeza”, asintió Marcela.

Embed

Cabe recordar que Marcela Wonder, del barrio de Belgrano, es la jurado de Canta Conmigo Ahora que en 2019 contó su trágica historia en Genios de la Argentina.

Allí relató cómo en tan solo diez años perdió a sus padres, abuelos y a su hermana. “Amo vivir. Todos los días rezo y agradezco y siento que ellos están”, contó en aquella ocasión.

Ailén, en tanto, perdió a su ex suegra hace poco tiempo y tenía un gran vínculo con ella: “Cuando ella estaba en el hospital, me agarró la mano cuando supo que vine al casting y me dijo ‘Yo voy a estar ahí’”, relató.

Fotos: Ramiro Souto-La Flia.

Ailén Peralta y Marcela Wonder.jpg

Ailén Peralta y Marcela Wonder 2.jpg

La canción con que Marcelo Tinelli recordó a Federico Ribero en Canta Conmigo Ahora

Otro emotivo momento se vivió al aire en Canta Conmigo Ahora esta vez con el recuerdo de Marcelo Tinelli al empresario y gran amigo Federico Ribero, quien falleció a los 43 años de cáncer de pleura en junio de 2013.

Al escuchar el tema que interpretó Lucas Díaz, el clásico Si no te hubieras ido de Marco Antonio Solís, el conductor recordó a quien fue su gran amigo.

Embed

“Yo siempre le dedico esta canción a mi amigo, a uno de mis mejores amigos, Federico Ribero que falleció en el 2013 y este tema, me recuerda muchísimo a él”, dijo conmovido Marcelo Tinelli. Y agregó emocionado: “Así que va dedicado este tema a Fede que siempre estás presente con nosotros”.

Federico Ribero fue pareja de Andrea Bursten, con quien tuvo a Francesca y Stéfano-, y murió el 17 de junio de 2013 con apenas 43 años tras una larga lucha contra un cáncer de pleura.