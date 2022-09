El exabrupto de Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora: "¡Qué carajo hacés!"

Embed

“¡Por favor! ¡¿De dónde sacás la voz?! ¡Te iba a decir qué carajo hacés!”, dijo Marcelo Tinelli apenas ingresó al escenario tras la performance de la joven.

“Ya me iba a de la conducción. Tipo ‘qué carajo hacés bolud…’. Es impresionante”, agregó sorprendido por la voz de la participante. Qué talento.

Avril Lerman, una joven de 21 años de Santa Fe, logró un hecho inédito hasta el momento: el número 100 por parte del jurado.

La joven fanática del grupo de rock Guasones y Abel Pintos interpretó Nessun dorma (que nadie duerma), el clásico del acto final de la ópera Turandot de Giacomo Puccini y conmovió a todos con su voz.

La joven contó que su nombre se escribe así por el fanatismo de su mamá por Las tortugas ninja y explicó cómo nació su vinculo con la música desde pequeña.

"A los 12 años comencé a cantar covers de Adele, de Ha*Ash y de The Beatles. Siempre cantaba ‘Hasta Tinelli y el Maipo no paro’ y no hay nada que me haga más feliz. La música me acompañó en momentos difíciles y hermosos”, recordó la joven.

Y el momento más fuerte fue cuando Marcelo Tinelli consultó el voto del jurado y la cartelera marcó por primera vez el número 100. Impresionante.