Alan Simone fulminó a Sabrina Cortez y reveló durísimos detalles de la separación: "Está todo mal"

Lo cierto es que en declaraciones en el streaming Se Picó, Alan Simone rompió el silencio y apuntó fuerte contra Sabrina Cortez a dos meses de terminar la relación.

“La gente tiene que entender que yo me enojo porque yo quedé muchas veces como un hijo de pu.. y ella como una princesa cuando no es tan así”, dijo el joven de Chivilcoy.

“¿Ustedes terminaron la relación de amistad?”, le repreguntó su ex compañera de reality Florencia Cabrera. Y Alan fue contundente: “Está todo mal. Nos bloqueamos de todos lados, en WhatsApp, en Instagram”.

“Me enteré de otras cosas que no me gustaron, igualmente las hizo estando sola, no puedo decir nada. Pero nada, ya está, todo bien, que haga lo que quiera. No tengo derecho a decirle nada. Ella está sola, yo estoy solo”, agregó picante, confirmando además que "sospechaba de alguien" por el lado de ella.

Y remarcó sobre las discusiones que tuvieron: “Todos comentemos errores, yo le he dicho cosas enojado y ella me ha dicho muchas cosas feas enojada. Sabri una vez me dijo ‘vamos a ver en uno años en dónde estás vos y dónde estoy yo’”.

“Horrible que me lo haya dicho a mí con lo que la quise... Pero bueno, yo también le he dicho cosas feas, pero no en ese sentido, de mala leche”, agregó dolido Alan Simone.

Y tras reconocer el tema de la infidelidad, Alan cerró sobre los motivos que los llevaron a separarse: "Ella sabe y yo sé".

Sabrina Cortez de Gran Hermano reveló la espeluznante experiencia paranormal que vivió en su casa

Sabrina Cortez del reality Gran Hermano contó una increíble experiencia paranormal que vivió en su casa hace un tiempo y causó verdadero asombro en toda su familia.

Durante el streaming TePidoMildis, la rubia detalló la vivencia sobrenatural que presenció hace unos años cuando vivía junto a su familia y dejó a todos en shock.

"Creo que nunca lo conté. Yo en un momento stremeaba en mi casa y me acuerdo que pasaban cosas”, reveló y contó que a veces veían una presencia que confundían con su mamá", comenzó Sabrina Cortez su relato.

"Por ejemplo estaba lavando los platos y veía algo que bajaba las escalaras, todos sentíamos que era mamá pero no era mamá. Y a todos nos pasaba como verla de reojo y no era", continuó la ex GH.

Sabrina detalló sobre ese episodio en particular que la impactó: “Una noche estamos durmiendo y tocan tres veces la puerta de abajo. Yo dormía con mi hermana pero no me desperté. Me desperté a la segunda vez que tocaron y salgo corriendo para abajo. Mi hermana me gritó ‘ni se te ocurra abrir’”.

“Un tiempo atrás se nos había quemado algo entonces yo pensé que estaba pasando algo en la casa y el guardia de seguridad nos quiere avisar que se está prendiendo fuego la casa y nosotros todos durmiendo”, dijo sobre el temor que sintió en ese instante.

Y concluyó sobre cómo resolvió ese impactante momento: “Ahí reculé, le avisé a mi viejo que estaban tocando la puerta pero mi papá bajó y no había nadie. Pedimos las cámaras del barrio y no había nadie tocando la puerta”.