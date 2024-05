Alberto Cormillot dio detalles de la salud del participante de Cuestión de Peso tras la internación

Inmediatamente, Alberto explicó: “Quedó internado por unas lesiones que tiene en las piernas. Vos podés imaginar la pierna como si fuera un envase: si le ponés mucho adentro, finalmente se vence. La piel se vence y aparecen úlceras, más en una persona diabética como es él. Ya venía de arrastre con todo esto y decidimos internarlo para que pueda seguir en el programa”.

Luego, habló Ernesto y contó: “Me empezó a salir y ahora se me hizo una úlcera en el pie y la verdad que me están matando los dolores. A veces mi señora me tiene que limpiar o atarme los cordones... Terminamos con estas enfermedades, con los pies hinchados. La obesidad es una porquería”.

Por su parte, Massaccesi le preguntó a Cormillot: “¿Qué hubiese pasado si no lo atendíamos hoy?”. “Venía mejorando, hace un mes estaba peor, pero la idea es que no vuelva a esa situación y acelerar la cura para que él pueda participar del programa y hacer toda la actividad física”, explicó el médico.

ernesto_cuestión de peso.jpg

Internaron a un participante de Cuestión de Peso a días del debut: "Fue doloroso"

A días del comienzo de la nueva temporada de Cuestión de Peso (El Trece), el participante Ernesto Cirilo Ayala, ‘El Gaucho’, tuvo que ser internado y el médico Adrián Cormillot dio detalles de lo sucedido.

“Acá estamos con Ernesto, conteniéndolo en esta situación de internación que no fue electiva, fue una indicación médica y fue realmente muy importante que lo haga, porque el procedimiento que él sufrió hoy, o se le hizo hoy, genera mucho movimiento de tejidos”, explicó.

Y agregó: “Con pacientes como Ernesto, con este sobrepeso, lamentablemente el sistema de salud nuestro, el argentino y de muchos lugares, no está armado para estos pesos y lo hacen con todo el amor del mundo. Pero realmente, la indicación de curación en pacientes como él es mucho más seguida y tiene que ser hecho por profesionales”.

Sobre el cuadro del paciente, sumó: “Ernesto está completamente estable, esta internación es preventiva, como te dije antes, bueno, las curaciones de hoy fueron bastante fuertes, se lo curó realmente, y el impacto inicial, obviamente, de una persona que se tiene que internar sin elección fue bastante duro”.

Luego, el participante del reality contó cómo se encuentra: “Me siento bien, estaba muy asustado con el tema de las curaciones, porque yo comenté que cuando me hacían las curaciones me dolía mucho, y sinceramente, estaba muy asustado, pero acá me atendieron diferente. Fue doloroso, pero rápido, y me pusieron unas cremas que en otros lugares no lo hacían. Y ahora estoy más tranquilo y con el apoyo de los profesionales”.

Por último, concluyó: “Tengo un poco de dolencia por el tema de la limpieza, pero me dijeron que es normal y con los medicamentos va a ir sanando”.