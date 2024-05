La actitud de Thiago Medina cuando su hermana Camila le contó su ingreso a Cuestión de Peso

Camila Deniz ingreso a Cuestión de Peso - Captura Socios del Espectáculo.jpg

“Tomé la decisión porque un chico en un boliche me dijo ‘Barney’, agarré mis cosas, me fui y decidí cambiar. Necesito un cambio en mi vida y siento que tiene que ser ahora o nunca”, confesó la cuñada de Pestañela, y aseguró: “Quiero mejorar mi salud y mejorar mi calidad de vida”.

En tanto, consultada sobre cuál fue la reacción de su hermano Thiago al enterarse de su desembarco en la televisión, Camila reveló que fue una de las primeras personas en enterarse. “Obvio que primero lo charlé con ellos. Él no lo podía creer. Después le contó a Dani (Celis). El apoyo de ellos está y es una constante”, concluyó feliz.

Camila, la hermana de Thiago Medina, entró a Cuestión de Peso y contó su dura historia: "Tengo miedo"

Este lunes, el programa Cuestión de Peso (El Trece) regresó a la televisión con una nueva edición conducida por Mario Massaccesi y una de las participantes es Camila Deniz, conocida por ser hermana del ex Gran Hermano, Thiago Medina.

Con 29 años y un peso inicial de 139.1 kg, Camila contó su lucha contra la gordofobia y conmovió a los especialistas con su relato. "Quiero entrar para poder bajar un poco más y poder estar en los ojos de los demás. Salir a la calle y que me dejen de mirar como un monstruo", expresó.

“Hace tres semanas fui a un boliche y cuando pasaba por un costadito un chico me decía Barney. Agarré mis cosas me fui, y fue ahí cuando empecé a decir quiero ayuda, y quiero salir adelante”, reveló la joven.

Luego contó que su sobrepeso comenzó con la muerte de su madre, que la llevó a comer en exceso por episodios de angustia. "Caí en una depresión", admitió.

“Tengo miedo a ser flaca y ser fea. Yo porque me amo como soy, así, gordita, linda. Me he convertido en una gordita linda porque me acostumbré a mi base, a mi cuerpo. A mi yo. Pero sé que eso es lo que me juega un poquito en contra. Amo a esta Camila pero sé que hay otra para pasar de página y la dejaría, la voy a aceptar", concluyó.