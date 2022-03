Alejandra Maglietti recordó con humor su paso por Electrostars

Embed

La cuenta de Twitter Real Time Rating bromeó con el popular festival Lollapalooza y un video del grupo pop Electrostar en una presentación desde una cancha de tenis hace muchos años.

Al ver este recuerdo, la panelista reaccionó desde las redes al verse cantando allí: "Derecho al olvido!!!!", expresó con emojis de risas, utilizando el término legal con el que Natalia Denegri lucha hace tiempo en la Justicia contra Google.

alejandra maglietti 1.jpg

El verdadero motivo por el que Alejandra Maglietti no se casó con Jonás Gutiérrez

Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez estuvieron 5 años juntos y se volvieron una pareja muy emblemática cuando él atravesó un cáncer y ella lo acompañó en todo momento.

Al superarlo, Jonás volvió a jugar a fútbol y al tiempo anunciaron que se casarían. Sin embargo, ese enlace nunca ocurrió ya que el noviazgo se terminó antes, en 2014.

“Estamos hablando todo de bodas. No te pongas mal vos, querida”, le pidió Edith Hermida en Bendita a Alejandra Maglietti recordando la cancelación. “Con Any Ventura teníamos el vestido largo preparado para la fiesta”, sumó la periodista

“Hasta yo también tenía el vestido. No me casé porque me dio una fiaca. Me daba fiaca casarme”, reconoció Alejandra y agregó sin filtro: “Yo no quiero ser divorciada. ¡Yo quiero seguir siendo soltera!”.

"Pasé un montón de veces el dolor de la infidelidad y en mi última relación también. El que tiene que velar por mi relación es mi pareja", contó hace un tiempo la rubia en una entrevista radial explicando el verdadero motivo del rompimiento. "A mí molestó, obviamente me agarró celos pero nunca jamás le dije algo a la tercera", dijo sobre la traición.