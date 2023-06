Alejandro Sanz habló desde el escenario sobre su polémico posteo: "A más ruido, más música"

"Al principio del concierto les decía que hablaríamos. Yo creo que está todo dicho... A más ruido, más música... ¡Muchas gracias por el cariño! Gracias desde el fondo del agujero de mi pecho", dijo de entrada ante los gritos enardecidos del estadio.

Al tiempo que agregó sincero: "Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere. Solo demostrarle que están cerca, que están al lado, que le escuchas... Eso es lo más importante del mundo, y yo tengo mucha suerte... porque realmente esto no tiene nada que ver con nada".

Fue allí cuando Ale Sanz se refirió puntualmente al tuit que del que tanto se viene hablando estos días: "Al final hay una cosa muy bonita que pasó, que yo intenté sinceramente... lo escribí porque lo sentí así y eso fue muy bello. Y ver la reacción fue muy bonito".

"Después hay otras cosas que es el ruido. El ruido no es para nosotros, lo nuestro es otra cosa" deslizó firme, y aseguró que "Estas cosas que muchas veces intentamos buscarle un por qué, no tiene nada que ver con nada ni con nadie... Es un agujero que se te hace aquí (señala el corazón) de repente y no sabes muy bien por qué".

"Pero desde este agujero que tengo aquí en el pecho, les quiero dar las gracias por estar ahí y por entenderme. Este concierto para mi era muy importante, porque hace mucho tiempo que no tocaba en Pamplona. Quiero agradeceros que esteis aquí, porque ésta era mi prueba de fuego hoy", concluyó entre gritos y aplausos antes de continuar con el primero de sus recitales en esta nueva etapa de sus presentaciones.

Alejandro Sanz preocupó con un mensaje: "A veces no quiero estar"

El cantautor y compositor español Alejandro Sanz se encontraba en una pausa tras terminar el tramo sudamericano de su gira mundial, cuando el pasado 26 de mayo afirmó estar “triste y cansado” en un mensaje en redes sociales que encendió las alarmas entre sus seguidores.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, comienza el breve texto publicado en su cuenta de Twitter (@AlejandroSanz), y que en pocas horas tuvo más de 10.000 comentarios, en su inmensa mayoría de apoyo y con la intención de levantarle el ánimo.

TW Alejandro Sanz - No estoy bien .jpg

Con sinceridad, se manifestó así: “Estoy trabajando para que se me pase…llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.