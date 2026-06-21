La palabra de Tomás Costantini en medio de la guerra judicial entre sus padres, Teresa y Eduardo

Tomás respondió con firmeza: “Se mete a hablar de una relación y una familia que conoció solo por tres meses porque no quiso tener vínculo con ellos ni que Milo lo tuviese”.

Cómo fue el fuerte posteo de uno de los hijos de Teresa y Eduardo Costantini en medio de la guerra

El enfrentamiento judicial entre Teresa Costantini y Eduardo Costantini sigue sumando capítulos y ahora se trasladó también al plano familiar. El empresario reclama por vía legal que su ex deje de utilizar su apellido y busca además la anulación del casamiento religioso, una disputa que expone la tensión entre ambos después de casi tres décadas de matrimonio.

Durante 28 años compartieron vida y proyectos, tuvieron cinco hijos y construyeron una historia que hoy se ve atravesada por un conflicto que parece no tener resolución cercana. En ese contexto, la voz de los hijos comenzó a hacerse escuchar y uno de ellos eligió las redes sociales para marcar su postura.

Mariana, una de las hijas del matrimonio, publicó un mensaje contundente en Instagram en apoyo a su madre. “Mamá querida, ¡cuántas muestras de apoyo! Como debe ser! Las cosas en su lugar. Gracias por seguir enseñándonos que la dignidad no se negocia ni se borra en silencio. Nos mostrás que la respuesta es la verdad dicha con coraje y sin rencor”, escribió, dejando en claro su respaldo.

La joven también retomó el testimonio que Teresa había dado a Infobae sobre la situación con su ex y agregó: “Nos recordás que lo que somos y creamos con integridad nadie puede quitarnosló. Gracias por este ejemplo de valentía. Te apoyo con todo el corazón. Con todo mi amor, te quiero”.

El mensaje no se detuvo allí. Mariana se dirigió directamente a su padre con un pedido cargado de emoción: “Papá, ¿a dónde estás? Volvé. Te extrañamos”. Con esas palabras, dejó en evidencia la distancia que atraviesa la familia y el lugar de apoyo absoluto hacia su madre.

La respuesta de Teresa no tardó en llegar y también incluyó una mención a Eduardo. “Es así, ¿dónde está tu papá? Me emocionaste muchísimo. Love you beyond words (Te amo más allá de las palabras)”, escribió la actriz y directora, reforzando la unión con su hija en medio de un conflicto que sigue abierto.