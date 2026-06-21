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La palabra de Tomás Costantini en medio de la guerra judicial entre sus padres, Teresa y Eduardo

En medio de la guerra judicial entre Teresa y Eduardo Costantini, su hijo Tomás habló desde Miami y contó cómo atraviesa la situación familiar.

21 jun 2026, 20:05
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los costantini
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En medio de la batalla judicial que enfrentan Teresa y Eduardo Costantini por el apellido, su hijo Tomás decidió hablaren Infama (América TV). Aunque evitó tomar partido en el conflicto de sus padres, sus declaraciones no pasaron desapercibidas y terminaron apuntando directamente contra su ex, Jimena Campisi.

Instalado en Miami desde 2022, Tomás comenzó aclarando cómo se enteró de la disputa: “Me enteré por los medios. Estamos acá, en Miami, somos personas grandes y estamos independientes”. Con serenidad, explicó que acompaña a ambos, pero sin involucrarse: “Acompañamos a mi madre y a mi padre, pero no tomo partido, no es mi lugar”.

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En su relato, también marcó diferencias con la exposición mediática de otros miembros de la familia: “Elina y mi papá son mucho más mediáticos que yo. Me llevo bien con mi papá, mi mamá y la familia”, señaló.

Sin embargo, el tono cambió cuando se refirió a su ex. Campisi había opinado sobre el conflicto y eso generó el enojo de Tomás: “En la vida todo vuelve. A mí me dolió mucho, yo sufrí mucho y es algo que tengo marcado siempre”, recordó la modelo en declaraciones previas.

Tomás respondió con firmeza: “Se mete a hablar de una relación y una familia que conoció solo por tres meses porque no quiso tener vínculo con ellos ni que Milo lo tuviese”.

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El enfrentamiento judicial entre Teresa Costantini y Eduardo Costantini sigue sumando capítulos y ahora se trasladó también al plano familiar. El empresario reclama por vía legal que su ex deje de utilizar su apellido y busca además la anulación del casamiento religioso, una disputa que expone la tensión entre ambos después de casi tres décadas de matrimonio.

Durante 28 años compartieron vida y proyectos, tuvieron cinco hijos y construyeron una historia que hoy se ve atravesada por un conflicto que parece no tener resolución cercana. En ese contexto, la voz de los hijos comenzó a hacerse escuchar y uno de ellos eligió las redes sociales para marcar su postura.

Mariana, una de las hijas del matrimonio, publicó un mensaje contundente en Instagram en apoyo a su madre. “Mamá querida, ¡cuántas muestras de apoyo! Como debe ser! Las cosas en su lugar. Gracias por seguir enseñándonos que la dignidad no se negocia ni se borra en silencio. Nos mostrás que la respuesta es la verdad dicha con coraje y sin rencor”, escribió, dejando en claro su respaldo.

La joven también retomó el testimonio que Teresa había dado a Infobae sobre la situación con su ex y agregó: “Nos recordás que lo que somos y creamos con integridad nadie puede quitarnosló. Gracias por este ejemplo de valentía. Te apoyo con todo el corazón. Con todo mi amor, te quiero”.

El mensaje no se detuvo allí. Mariana se dirigió directamente a su padre con un pedido cargado de emoción: “Papá, ¿a dónde estás? Volvé. Te extrañamos”. Con esas palabras, dejó en evidencia la distancia que atraviesa la familia y el lugar de apoyo absoluto hacia su madre.

La respuesta de Teresa no tardó en llegar y también incluyó una mención a Eduardo. “Es así, ¿dónde está tu papá? Me emocionaste muchísimo. Love you beyond words (Te amo más allá de las palabras)”, escribió la actriz y directora, reforzando la unión con su hija en medio de un conflicto que sigue abierto.

     

 

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