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El llamativo gesto de Araceli González con Fabián Mazzei por el Día del Padre tras su acercamiento a Adrián Suar

Tras su acercamiento a Adrián Suar, Araceli González sorprendió con un sentido posteo por el Día del Padre dedicado a Fabián Mazzei que generó repercusiones.

21 jun 2026, 18:00
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araceli gonzález y fabián mazzei
araceli gonzález y fabián mazzei

Luego de que Araceli González se reconciliara con Adrián Suar y en medio de rumores de crisis con Fabián Mazzei, la actriz eligió el Día del Padre para compartir un posteo cargado de emoción que rápidamente llamó la atención. En su mensaje, Araceli puso en palabras el rol fundamental que Mazzei ocupa en la vida de sus hijos y lo comparó con figuras paternas que marcaron su propia historia personal.

“Los papás son la ley, los que acompañan, los que nos ayudan a hacer huella en nuestro camino. Los líderes, los atentos. Pero hay papás que sin ocupar el lugar de nuestros propios papás, acompañan con la misma intensidad, escuchan, abrazan, y también guían. Valoran nuestros progresos. Son personas que se acercan a nuestra vida por distintos motivos”, escribió en el inicio de su publicación.

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La actriz continuó con un párrafo dedicado especialmente a Mazzei: “Uno, que más allá de que mis hijos siempre tuvieron sus papás, es Fabián que está presente, aunque no lo pidas, que te acompaña, aunque no lo pidas, que te escucha, aunque no lo pidas, y que abraza, aunque no lo pidas. Son como un satélite que cumplen un rol muy importante en nuestras vidas. Y agradezco esa unión, y agradezco ese respeto que Fabi siempre tuvo con mis hijos y sobre todas las cosas respetando a sus papás”.

En otro tramo del posteo, Araceli recordó a su tío Puchi, a quien definió como un “satélite” en su vida: “Un lugar muy importante en mis hijos. Y yo también tuve mi satélite que amé y amo, ocupando un rol bello en mi vida. Que me acompañó y valoró con mi alma. Tuve un tío que marcó cada instante de mi vida. Él también me escuchó, él también me abrazó, y él también se emocionó con todos mis progresos. Me guió, me cuidó sobre todas las cosas. Me amó con toda su alma, mi tío Puchi hoy tampoco está en este plano, pero cada paso que doy, teniendo la edad que tengo, sé que él está al lado mío, cuidando cada detalle para que nunca baje la guardia y que siempre me sienta fantástica”.

El cierre fue un mensaje general que resonó entre sus seguidores: “Agradezcamos esas personitas que ocupan este rol en nuestras vidas, sin tener la obligación de hacerlo. ¡Feliz día, papás! Los papás de corazón”.

Junto al texto, la actriz compartió cinco fotos: algunas de sus hijos, Toto y Florencia, junto a Mazzei, y otras de ella con su tío. El gesto fue interpretado como una reafirmación pública de su vínculo con Mazzei, en un momento en que las especulaciones sobre su relación habían cobrado fuerza.

Cuál es la verdad detrás de los rumores de crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei

La pareja integrada por Araceli González y Fabián Mazzei volvió a ser tema de conversación en el mundo del espectáculo después de que Luis Ventura lanzara una revelación inesperada. El periodista, en diálogo con PrimiciasYa (América TV), aseguró que existiría un conflicto originado en el malestar personal y profesional que atraviesa el actor.

Ventura introdujo el asunto con un comentario cargado de misterio que rápidamente generó impacto en el estudio. “Sé que lo van a desmentir, pero estoy cansando que me desmientan. Siempre apuesto a la verdad. Duela o no duela. Hay alguien que se siente herido, mortificado y está en crisis con su interna familiar. Alguien que se quedó afuera de todo, de la reconciliación con el capanga canal 13, se quedó afuera de la planificación teatral de muchas obras y muchas salas....”, expresó, dejando entrever que hablaba de una figura reconocida del ambiente artístico.

Ante la intriga, Marina Calabró lo presionó para que dijera el nombre. “Ya entendimos todos. Decilo”, le reclamó la periodista. Fue entonces cuando Ventura decidió avanzar y apuntó directamente hacia la relación de Araceli González y Fabián Mazzei.

“Están en crisis Araceli González y Fabián Mazzei. Por el dolor y el escarnio que él siente adentro de su alma. 'Yo puse el pecho ante toda la opinión pública y me quedé afuera de todo', le habría dicho a una persona de su entorno. Hay una persona muy allegada a él que le prestó el oído para que él contara su tristeza, su dolor”, sostuvo Ventura en vivo, describiendo un cuadro de angustia profunda en el actor.

De acuerdo con el conductor, el trasfondo de esa incomodidad estaría vinculado a la percepción de Mazzei de haber quedado desplazado en distintos espacios laborales, consecuencia del histórico enfrentamiento entre Adrián Suar y Araceli, quienes recientemente lograron recomponer su vínculo.

Hasta ahora, ni Araceli ni Mazzei se pronunciaron públicamente sobre estas versiones. Sin embargo, las palabras de Ventura generaron un fuerte eco mediático y reavivaron las dudas sobre el presente de una pareja que siempre fue considerada una de las más sólidas dentro del espectáculo argentino.

     

 

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