El llamativo gesto de Araceli González con Fabián Mazzei por el Día del Padre tras su acercamiento a Adrián Suar

El cierre fue un mensaje general que resonó entre sus seguidores: “Agradezcamos esas personitas que ocupan este rol en nuestras vidas, sin tener la obligación de hacerlo. ¡Feliz día, papás! Los papás de corazón”.

Junto al texto, la actriz compartió cinco fotos: algunas de sus hijos, Toto y Florencia, junto a Mazzei, y otras de ella con su tío. El gesto fue interpretado como una reafirmación pública de su vínculo con Mazzei, en un momento en que las especulaciones sobre su relación habían cobrado fuerza.

Cuál es la verdad detrás de los rumores de crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei

La pareja integrada por Araceli González y Fabián Mazzei volvió a ser tema de conversación en el mundo del espectáculo después de que Luis Ventura lanzara una revelación inesperada. El periodista, en diálogo con PrimiciasYa (América TV), aseguró que existiría un conflicto originado en el malestar personal y profesional que atraviesa el actor.

Ventura introdujo el asunto con un comentario cargado de misterio que rápidamente generó impacto en el estudio. “Sé que lo van a desmentir, pero estoy cansando que me desmientan. Siempre apuesto a la verdad. Duela o no duela. Hay alguien que se siente herido, mortificado y está en crisis con su interna familiar. Alguien que se quedó afuera de todo, de la reconciliación con el capanga canal 13, se quedó afuera de la planificación teatral de muchas obras y muchas salas....”, expresó, dejando entrever que hablaba de una figura reconocida del ambiente artístico.

Ante la intriga, Marina Calabró lo presionó para que dijera el nombre. “Ya entendimos todos. Decilo”, le reclamó la periodista. Fue entonces cuando Ventura decidió avanzar y apuntó directamente hacia la relación de Araceli González y Fabián Mazzei.

“Están en crisis Araceli González y Fabián Mazzei. Por el dolor y el escarnio que él siente adentro de su alma. 'Yo puse el pecho ante toda la opinión pública y me quedé afuera de todo', le habría dicho a una persona de su entorno. Hay una persona muy allegada a él que le prestó el oído para que él contara su tristeza, su dolor”, sostuvo Ventura en vivo, describiendo un cuadro de angustia profunda en el actor.

De acuerdo con el conductor, el trasfondo de esa incomodidad estaría vinculado a la percepción de Mazzei de haber quedado desplazado en distintos espacios laborales, consecuencia del histórico enfrentamiento entre Adrián Suar y Araceli, quienes recientemente lograron recomponer su vínculo.

Hasta ahora, ni Araceli ni Mazzei se pronunciaron públicamente sobre estas versiones. Sin embargo, las palabras de Ventura generaron un fuerte eco mediático y reavivaron las dudas sobre el presente de una pareja que siempre fue considerada una de las más sólidas dentro del espectáculo argentino.