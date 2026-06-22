El video de Flor Jazmín Peña que, tras el escándalo de Luzu TV, desató la bronca en redes

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y los comentarios fueron lapidarios: “Qué mal caen estas tilingas después de lo que pasó”, “Tienen que justificar la guita que les pagan las marcas por haberlas llevado a Miami”, “Fingiendo que pasó nada”.

La publicación, lejos de aliviar tensiones, terminó alimentando el debate sobre la responsabilidad y la sensibilidad de las figuras en medio de una crisis que todavía sigue fresca.

Cómo fue el descargo de Nico Occhiato el día después de la polémica con Luzu y Florencia Peña

Nico Occhiato eligió abrir su programa Nadie Dice Nada con un descargo que buscó poner claridad en medio de la polémica que atravesó a Luzu tras la falsa noticia sobre Jorge Messi, padre del capitán de la Selección Argentina. Con tono firme, el conductor asumió su rol de responsable y explicó cómo enfrentó la situación.

"Todos están al tanto de lo que sucedió, uno como cabeza de grupo tiene que tomar decisiones y tiene costos como responsable de un canal que uno tiene que afrontar", comenzó diciendo, dejando en claro que la conducción implica también hacerse cargo de los errores.

El creador de la señal de streaming reconoció que se trató de un fallo humano, pero que la responsabilidad última recae sobre él: "Hay errores humanos que le puede pasar a cualquiera y después soy yo el responsable del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes".

En su relato, Occhiato subrayó que se actuó de inmediato: "Hablamos con las personas que teníamos que hablar y pedimos las disculpas que teníamos que pedir. Está todo recontra aclarado y lo más importante es que las personas en cuestión están bien".

El conductor también se mostró crítico con quienes aprovecharon el episodio para difundir más rumores: "Dicho eso, también quiero decir que tanto se habló de fake news y lo único que se habló ayer fue de un montón de divulgación de fake news que eran erróneas. Se equivocó y se pidió disculpas. Pero el que se jacta de eso generando más fake news no merece mi respeto ni el de nadie".

Con firmeza, defendió la transparencia de su trabajo: "Cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche como lo fue, yo tengo que tomar decisiones como las tomé como cabeza del canal. Cuando es con cero mala leche como lo fue, la comunidad lo entiende y va a bancar siempre".

Además, desmintió las versiones que hablaban de un supuesto final para Luzu: "Para todos lo que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira".

Finalmente, cerró su descargo reafirmando su compromiso con el proyecto y con la audiencia: "Se pidieron las disculpas y después yo tomé la decisión que creía que tenía que tomar como cabeza de Luzu y vamos a hacer el programa como siempre como quiere la gente".