El alarmante mensaje de Yanina Latorre por una situación que involucra a su hija Lola

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Lola, por su parte, no se pronunció públicamente sobre el tema, pero el alerta de su madre llegó rápido a familiares, amigos y seguidores.

¿Yanina Latorre estalló de furia por un "palito" para Lola?

Yanina Latorre no ocultó su enojo al detectar una serie de mensajes y publicaciones que, según considera, apuntan directamente contra su hija Lola Latorre. Desde su cuenta de X, mientras disfruta de unas vacaciones en España, la panelista de SQP (América TV) explotó de bronca tras un nuevo cruce con El Canciller, medio que viene siguiendo de cerca a la influencer y la llama "la doctora" con tono irónico. Tras un video que compartieron caminando por las calles de España, Yanina respondió: "Y vos, sentadito mirando mi cuenta de IG, bajando el videíto y subiéndolo a Twitter para generar odio. ¿Hay algo más triste y fondo de olla? Seguí riéndote de 'la doctora'. Nosotras disfrutamos… ¿y vos? Besis".

Este no fue el único cruce mediático por su hija. A fines de abril, el mismo portal había replicado un video de Lola hablando sobre su sueño de asistir a las Fashion Week del mundo, bajo el título "La exitosa abogada Lola Latorre viajó a Londres invitada por una marca de moda", lo que Yanina consideró un tono irónico hacia la carrera de su hija. Días antes, el mismo sitio ya había hecho otra referencia sarcástica calificándola de "abogada" mientras compartía consejos sobre cómo conseguir entradas truchas para eventos.

Indignada, Yanina apuntó directamente contra ese medio: "¿No te da vergüenza? ¿Qué te hizo Lola? Se recibió de abogada... Explicame la ironía de 'exitosa abogada'". Minutos después volvió a cargar con dureza en defensa de su hija: "Es mejor ser ella que estudió, tiene un título y se dedica a lo que se le canta a lo tuyo. Un portal de mier... y berreta que busca que bardeen a una chica que no jode a nadie. Seguí mirando su vida que ella la pasa bomba mientras vos resposteás estupideces".