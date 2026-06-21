Preocupación por la salud de Dalila: suspendió un show a último momento y crece la inquietud

La sucesión de episodios ha generado inquietud entre sus seguidores, que ven cómo la cantante atraviesa un momento delicado en lo físico y se ven obligados a esperar por sus shows con la esperanza de que pueda recuperarse plenamente.

Cómo había sido la rara explicación que dio Dalila en un vivo tras desmayarse en medio de un show

La cantante Dalila vivió un momento inesperado durante uno de sus shows que encendió las alarmas entre sus seguidores y obligó a suspender compromisos artísticos. La artista sufrió una descompensación en plena presentación, un episodio que generó preocupación inmediata y dejó en pausa su agenda.

El periodista Fede Flowers fue quien dio a conocer la noticia a través de un mensaje en X, donde relató que Dalila fue retirada “desmayada” mientras actuaba en Avellaneda, Santa Fe. Su publicación se viralizó rápidamente y multiplicó las consultas sobre el estado de salud de la intérprete.

Frente a la incertidumbre, la propia Dalila decidió dirigirse a su público. Desde sus redes sociales compartió un video en primer plano, en el que se la ve con un semblante cansado y un tono pausado. Allí, con honestidad y fragilidad, expresó: “No estoy de estar así explicando. Perdón, estoy en casa”.

Tras una breve pausa, agregó con esfuerzo: “Quiero disculparme con toda la gente de Tucumán por no presentarme a trabajar porque estoy cansada”.

Más allá de lo que dijo, lo que más impactó fue la imagen que transmitió: un rostro apagado y una voz débil que evidencian el delicado estado que atraviesa. La escena dejó a sus seguidores atentos y preocupados por la salud de una de las figuras más queridas de la música tropical.