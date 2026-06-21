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Preocupación por la salud de Dalila: suspendió un show a último momento y crece la inquietud

Dalila canceló un show a último momento por motivos de salud y volvió a generar inquietud entre sus fans tras los episodios que atravesó meses atrás.

21 jun 2026, 19:05
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La noche del sábado 20 de junio estaba marcada por la expectativa de ver a Dalila en el Club Centenario de Pergamino, pero pocas horas antes del show llegó la noticia que descolocó a sus seguidores: la cantante decidió cancelar esa presentación. Su entorno explicó que no estaba en condiciones físicas de afrontar dos recitales en una misma jornada, y la decisión encendió nuevamente las alarmas en torno a su salud.

El anuncio oficial se conoció a través de la cuenta de Instagram dalilareels, donde publicaron: “Queremos comunicarles que por una cuestión de salud, Dalila hoy no se encuentra al 100% para realizar dos shows en una misma noche”.

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El mensaje continuó con un tono de cuidado y gratitud hacia el público: “Tomamos la difícil decisión de suspender la presentación prevista en Pergamino para poder cuidar su bienestar y sobre todo para que cuando nos volvamos a ver puedan disfrutar del espectáculo que realmente se merecen. Lamentamos profundamente esta situación y agradecemos de verdad la comprensión y el cariño de siempre”. La aclaración incluyó que Dalila sí cumpliría con la fecha programada en San Nicolás esa misma noche.

La suspensión no fue un hecho aislado. A fines de febrero, la salud de la artista tropical ya había generado preocupación cuando se conoció que había sufrido una descompensación en pleno show en Avellaneda, provincia de Santa Fe. Fue el periodista Fede Flowers quien relató lo ocurrido en su cuenta de X: “Muy preocupante: nuevamente Dalila en una situación muy confusa, esta vez la sacaron desmayada de un show en Avellaneda, Santa Fe hace unos días”. Ese episodio derivó en la cancelación de su presentación en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, prevista para el 27 de febrero, que finalmente se reprogramó para el 6 de marzo.

La sucesión de episodios ha generado inquietud entre sus seguidores, que ven cómo la cantante atraviesa un momento delicado en lo físico y se ven obligados a esperar por sus shows con la esperanza de que pueda recuperarse plenamente.

Cómo había sido la rara explicación que dio Dalila en un vivo tras desmayarse en medio de un show

La cantante Dalila vivió un momento inesperado durante uno de sus shows que encendió las alarmas entre sus seguidores y obligó a suspender compromisos artísticos. La artista sufrió una descompensación en plena presentación, un episodio que generó preocupación inmediata y dejó en pausa su agenda.

El periodista Fede Flowers fue quien dio a conocer la noticia a través de un mensaje en X, donde relató que Dalila fue retirada “desmayada” mientras actuaba en Avellaneda, Santa Fe. Su publicación se viralizó rápidamente y multiplicó las consultas sobre el estado de salud de la intérprete.

Frente a la incertidumbre, la propia Dalila decidió dirigirse a su público. Desde sus redes sociales compartió un video en primer plano, en el que se la ve con un semblante cansado y un tono pausado. Allí, con honestidad y fragilidad, expresó: “No estoy de estar así explicando. Perdón, estoy en casa”.

Tras una breve pausa, agregó con esfuerzo: “Quiero disculparme con toda la gente de Tucumán por no presentarme a trabajar porque estoy cansada”.

Más allá de lo que dijo, lo que más impactó fue la imagen que transmitió: un rostro apagado y una voz débil que evidencian el delicado estado que atraviesa. La escena dejó a sus seguidores atentos y preocupados por la salud de una de las figuras más queridas de la música tropical.

     

 

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