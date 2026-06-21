Día del Padre en Gran Hermano: Emanuel reveló la cruel y violenta historia familiar que marcó su vida

Con crudeza, siguió recordando: "No tengo ninguna foto, juntó mi ropa, la de mis hermanos y los recuerdos y los prendió a fuego. Mi papá, nueve años, me cagó a palos, me bajó un diente. Corrí ensangrentado, a patas, en cuero, tres kilómetros hasta la casa de mi abuela".

El relato se volvió aún más desgarrador cuando describió aquella huida: "Toda la gente me esquivaba, cruzó una avenida que era de cuatro carriles. Para mí fue un mundo cruzar eso con nueve años todo ensangrentado. Mi vieja no lo podía creer, tres kilómetros corrí, nueve años".

Emanuel no pudo evitar comparar esa experiencia con la edad de su propia hija: "Mi hija tiene la misma edad, me pongo a pensar en mi hija. Eso hizo el diácono, me maltrató, maltrató a mi hermana. Pero sé que me enseñó algo, me enseñaste algo. Me enseñaste lo que no tengo que hacer con mi hija, eso me enseñaste. No voy a repentir el ejemplo, yo rompí ahí la barrera. Y por eso le doy todo mi amor a mi hija, le voy a dar todo hasta el fin de mis días".

Qué dijo Mariela, la mujer del Turco García, en Gran Hermano tras los rumores de romance con Emanuel

La convivencia dentro de Gran Hermano Generación Dorada volvió a sacudirse después de un episodio que generó tensión entre los participantes. Tras los coqueteos y el beso que Mariela y Emanuel tuvieron que compartir en una dinámica del reality, un comentario de Cinzia en el vivo encendió la polémica al hablar de un supuesto “shippeo”, lo que desató la furia de la esposa del Turco García.

Mariela no dudó en responder con firmeza y dejó clara su postura frente a todos: "Yo tengo una familia, tengo un matrimonio hace 30 años y de ninguna manera voy a permitir que nadie ponga en duda eso. Porque la que estoy diciendo que no, soy yo".

Con bronca, apuntó directamente contra sus compañeras Solange y Cinzia, a quienes responsabilizó por instalar rumores: "¿Cómo van a decir que él se está inventando un shippeo conmigo? Porque nosotros participamos en una actividad o porque participamos de un baile. Chicas, a ver, mujeres, siempre es lo mismo, siempre es mujeres contra mujeres, constantemente. Por favor, y no soy feminista ni mucho menos".

La participante insistió en defender su vida privada y en remarcar los límites: "Yo tengo una familia, tengo un matrimonio que me costó mucho sostenerlo a lo largo de mi vida y no me van a venir a hacer quedar a mí como cualquier cosa. Pues yo a mi marido lo respeto. Esto es un juego. Yo jamás me metí con la intimidad de nadie".

Acto seguido, sumó detalles de su entorno más íntimo: "Tengo mi hijo, tengo mis nietos, son como mis hijos, los hijos de Claudio. Es una persona que es celosa y a mí eso no me favorece para nada. Él me da la libertad para que yo haga lo que quiera, yo sé que él sabe que estoy jugando, pero de ahí a que estén constantemente: 'Dale, dale, dale'. La gente por ahí nos ve juntos".

Finalmente, Mariela cerró su descargo con palabras hacia Emanuel, destacando el vínculo que construyeron dentro del reality: "Yo lo único que quiero decir de Ema es que lo quiero un montón, es una excelente persona. Yo no soy de confiar mucho en las personas, pero sí confío en él porque él me brindó un montón de cosas que yo desconocía de este juego y él me ayudó incondicionalmente. Si tener códigos en la vida es un shippeo, no sé, yo no quiero que se vuelva a repetir esa palabra".