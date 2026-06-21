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Murió Pablo Más Albert, el Teniente Murphy de 100% Lucha: el doloroso mensaje de Vicente Viloni

Murió Pablo Más Albert, recordado como el Teniente Murphy de 100% Lucha, a los 57 años. Vicente Viloni lo despidió con un mensaje cargado de dolor y emoción.

21 jun 2026, 22:17
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pablo mas albert y viloni
pablo mas albert y viloni

La noticia de la muerte de Pablo Más Albert, conocido por millones como el Teniente Steve Murphy en 100% Lucha, conmovió profundamente al mundo del espectáculo y a la comunidad de la lucha libre argentina. Su partida, ocurrida este sábado 21 de junio de 2026 a los 57 años, dejó un vacío enorme entre quienes lo admiraron en la pantalla y lo acompañaron en su vida personal.

El anuncio lo hizo su amigo más cercano, Vicente Viloni, quien compartió un mensaje cargado de dolor en redes sociales. “Lo siento tanto amigo mío... No tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí. Se va parte de mi vida”, escribió junto a una foto de ambos.

La publicación recibió cientos de respuestas de fanáticos y colegas que también quisieron despedirlo. Viloni completó su homenaje con una frase que emocionó a todos: “Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarle a los ángeles lo que es la lucha libre”.

Más Albert había nacido el 18 de febrero de 1969 y, aunque la causa de su muerte no fue confirmada oficialmente, seguidores recordaron que en los últimos tiempos enfrentaba problemas de salud. Su figura trascendió por el personaje que interpretó en 100% Lucha, un militar estadounidense que debutó en 2006 en la primera emisión del programa. La historia lo presentaba como un desertor del ejército de Utah que solo podía regresar a su país si lograba conquistar el campeonato. Aunque ese objetivo nunca se cumplió en la ficción, Murphy sí alcanzó la gloria en 2007 al consagrarse campeón de un torneo relámpago de duplas junto a McFloyd.

El Teniente Murphy se convirtió en uno de los personajes más queridos del ciclo que se mantuvo al aire hasta 2010, y su recuerdo sigue vivo en la memoria de quienes crecieron con ese fenómeno televisivo.

Qué dijo Vicente Viloni sobre sus mensajes que generaron preocupación

Vicente Viloni, el excampeón de 100% Lucha, se convirtió en protagonista de un episodio que generó preocupación entre sus seguidores, luego de que desde su cuenta de X aparecieran mensajes que despertaron dudas sobre su estado emocional.

Uno de esos textos fue el que más impacto causó: “Soy todo lo que está mal. Perdón, estoy tan solo que hablo boludeces. Hasta pronto”. La frase encendió las alarmas en su entorno cercano y en sus fanáticos, que rápidamente se movilizaron ante la posibilidad de que Viloni estuviera atravesando un momento delicado.

Horas más tarde, el propio luchador decidió dar explicaciones y recurrió a su cuenta de Instagram para despejar rumores. Allí lanzó un descargo contundente: “Hola amigos, el sábado a la noche me hackearon el celu”.

Molesto por la situación, agregó: “Escribieron cosas feas sobre mí, asustando a familiares, amigos y fans”. El impacto de las publicaciones no solo afectó a quienes lo rodean, sino que también tuvo repercusión en los medios, algo que Viloni buscó frenar cuanto antes.

En su aclaración pidió que se corrigiera la información difundida: “Ya pude recuperar la cuenta y borré todo para no preocupar a los medios que se hicieron eco. Les pido por favor que rectifiquen”.

Finalmente, cerró su mensaje con gratitud hacia quienes lo acompañaron en medio del revuelo: “Muchas gracias, ustedes son mi fuerza”.

     

 

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