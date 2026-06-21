Murió Pablo Más Albert, el Teniente Murphy de 100% Lucha: el doloroso mensaje de Vicente Viloni

El Teniente Murphy se convirtió en uno de los personajes más queridos del ciclo que se mantuvo al aire hasta 2010, y su recuerdo sigue vivo en la memoria de quienes crecieron con ese fenómeno televisivo.

Qué dijo Vicente Viloni sobre sus mensajes que generaron preocupación

Vicente Viloni, el excampeón de 100% Lucha, se convirtió en protagonista de un episodio que generó preocupación entre sus seguidores, luego de que desde su cuenta de X aparecieran mensajes que despertaron dudas sobre su estado emocional.

Uno de esos textos fue el que más impacto causó: “Soy todo lo que está mal. Perdón, estoy tan solo que hablo boludeces. Hasta pronto”. La frase encendió las alarmas en su entorno cercano y en sus fanáticos, que rápidamente se movilizaron ante la posibilidad de que Viloni estuviera atravesando un momento delicado.

Horas más tarde, el propio luchador decidió dar explicaciones y recurrió a su cuenta de Instagram para despejar rumores. Allí lanzó un descargo contundente: “Hola amigos, el sábado a la noche me hackearon el celu”.

Molesto por la situación, agregó: “Escribieron cosas feas sobre mí, asustando a familiares, amigos y fans”. El impacto de las publicaciones no solo afectó a quienes lo rodean, sino que también tuvo repercusión en los medios, algo que Viloni buscó frenar cuanto antes.

En su aclaración pidió que se corrigiera la información difundida: “Ya pude recuperar la cuenta y borré todo para no preocupar a los medios que se hicieron eco. Les pido por favor que rectifiquen”.

Finalmente, cerró su mensaje con gratitud hacia quienes lo acompañaron en medio del revuelo: “Muchas gracias, ustedes son mi fuerza”.