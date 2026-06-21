Rocío Pardo sorprendió al hablar de la China Suárez y cómo manejan la exposición de Rufina

Además, Rocío destacó el rol activo de Cabré como padre y la relación cercana que mantiene con su hija: "Por suerte ellos (Cabré y Suárez) tienen mucha conversación. Y él es un papá que se ocupa además. Él es un papá que se ocupa 100 por ciento. Le encanta".

Cuál fue la confesión más dura de un ex de la China Suárez

Nicolás Riera atraviesa un gran momento personal junto a Thelma Fardin, con quien mantiene una relación consolidada y alejada del ruido mediático. Sin embargo, durante su paso por el streaming de Blender, el actor sorprendió al abrir su corazón y recordar un episodio de su pasado que lo marcó profundamente.

Entre risas y confidencias, Tacho reveló que una ex pareja lo habría perjudicado profesionalmente. Según contó, la mujer pidió a una producción que lo dejaran fuera de un proyecto, amenazando con bajarse si él era convocado. “¿Alguna mala experiencia con una ex pareja?”, le preguntaron, y Riera respondió con sinceridad: “Sí, tengo una mala ex, pero no lo voy a decir”.

Ante la insistencia de los conductores, que le recordaron que su historia pública lo vinculó con figuras conocidas, el actor confirmó: “Sí. Me enteré con el tiempo que le dijo a una producción que si me llamaban para laburar ella se bajaba”. Cuando le consultaron cómo se enteró, explicó: “En ese momento tenía mi representante y él se enteró. Con el laburo no”.

La confesión generó un fuerte impacto en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a especular sobre quién podría ser la protagonista de esa historia. Los nombres de China Suárez, Rochi Igarzabal y Silvina Escudero aparecieron rápidamente en los comentarios, aunque el actor prefirió mantener el misterio.

Las redes se llenaron de teorías y mensajes que apuntaban a distintas direcciones: “Para mí que está clarísimo de acá a la China”, “Silvina Escudero más que seguro”, “Seguro la China en ATAV”, “Es obvio que Silvina Escudero”, escribieron los usuarios, alimentando el debate tras la revelación de Tacho.