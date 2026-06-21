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Rocío Pardo sorprendió al hablar de la China Suárez y cómo manejan la exposición de Rufina

En una entrevista, Rocío Pardo se refirió a la China Suárez y contó cómo manejan en familia la exposición mediática de Rufina y el impacto en su vida cotidiana.

21 jun 2026, 21:18
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china suarez y rocio pardo
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En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, Rocío Pardo habló sobre su relación con la China Suárez, madre de Rufina, la hija que la actriz tuvo con Nicolás Cabré. Con un tono cálido y sincero, Rocío se refirió al vínculo familiar que comparten y a la manera en que manejan la exposición mediática que rodea a la niña.

"¿Hablás con la mamá de Rufina?", le preguntó la periodista. "Sí, sí, nos llevamos bien", respondió Rocío. Luego profundizó en su mirada sobre la convivencia familiar: "Es lo que yo siempre digo, es la mamá de Rufi. El respeto y la buena onda considero que tienen que estar, es fundamental que estén".

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La conversación avanzó hacia cómo enfrentan la exposición pública, especialmente en un año donde Cabré y Suárez volvieron a ser noticia. "Ellos vinieron de un año de mucha exposición mediática. ¿Cómo lo manejan? Porque tiene 12 años, ve, googlea. ¿Hay un trabajo familiar ahí?", consultó Schapiro.

Rocío respondió con ternura y admiración hacia la niña: "Sí, yo creo que ella es muy madura, por ahí ve comentarios y los pasa. Como que tiene una cabecita que a mí me sorprende. Yo creo que tiene que ver mucho con la enseñanza de ambos, de tratar de hacerle entender cómo es la familia y que no te tenés que creer ni lo bueno ni lo malo. Vos tenés que entender quién es tu mamá, vos tenés que entender quién es tu papá, saber lo que son ellos con vos. El de afuera muchas veces hay cosas que no sabe, opina desde un lugar de información que llega, nada más, no de la historia completa. Entonces, no te podés quedar con algo que dice alguien que no lo vivió, que no estuvo en la mesa chica".

Además, Rocío destacó el rol activo de Cabré como padre y la relación cercana que mantiene con su hija: "Por suerte ellos (Cabré y Suárez) tienen mucha conversación. Y él es un papá que se ocupa además. Él es un papá que se ocupa 100 por ciento. Le encanta".

Cuál fue la confesión más dura de un ex de la China Suárez

Nicolás Riera atraviesa un gran momento personal junto a Thelma Fardin, con quien mantiene una relación consolidada y alejada del ruido mediático. Sin embargo, durante su paso por el streaming de Blender, el actor sorprendió al abrir su corazón y recordar un episodio de su pasado que lo marcó profundamente.

Entre risas y confidencias, Tacho reveló que una ex pareja lo habría perjudicado profesionalmente. Según contó, la mujer pidió a una producción que lo dejaran fuera de un proyecto, amenazando con bajarse si él era convocado. “¿Alguna mala experiencia con una ex pareja?”, le preguntaron, y Riera respondió con sinceridad: “Sí, tengo una mala ex, pero no lo voy a decir”.

Ante la insistencia de los conductores, que le recordaron que su historia pública lo vinculó con figuras conocidas, el actor confirmó: “Sí. Me enteré con el tiempo que le dijo a una producción que si me llamaban para laburar ella se bajaba”. Cuando le consultaron cómo se enteró, explicó: “En ese momento tenía mi representante y él se enteró. Con el laburo no”.

La confesión generó un fuerte impacto en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a especular sobre quién podría ser la protagonista de esa historia. Los nombres de China Suárez, Rochi Igarzabal y Silvina Escudero aparecieron rápidamente en los comentarios, aunque el actor prefirió mantener el misterio.

Las redes se llenaron de teorías y mensajes que apuntaban a distintas direcciones: “Para mí que está clarísimo de acá a la China”, “Silvina Escudero más que seguro”, “Seguro la China en ATAV”, “Es obvio que Silvina Escudero”, escribieron los usuarios, alimentando el debate tras la revelación de Tacho.

     

 

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