Alexis, de Gran Hermano 2022, habló de la traición de Thiago y reveló cómo seguirá la relación de amistad entre ellos

En primer lugar, Alexis contó cómo fueron sus 85 días dentro de la casa: "Fue una hermosa experiencia, habían días que se me pasaban volando y hubo momentos muy escasos en que no la pasaba bién. Pero si tengo que poner un porcentaje, el 95% disfrute el estar ahí dentro".

"Estoy muy sorpendido con el afuera y el cariño de la gente. Es hermoso todo lo que está pasando. He recibido cosas de Uruguay, de Chile... Y no me olvidaré más la imagen de una nena de 5 años llorando cuando llegaba al estudio y pidiéndome un saludo. El cariño de la gente es increíble", contó sobre sus primeras horas fuera de la casa.

"Tenía muchas ganas de quedarme. Si bien me afectó la salida de Coti, que parece como que se muriera cuando se va un compañero ya que no lo ves más, la idea era seguir jugando, Coti desde afuera y yo desde adentro, pero bueno se dio así. Yo creo que la gente hoy en día está votanco más por el corazón que por la estrategia de juego. Yo creo que lo de Coti no fue traición, es todo un juego. Por ahí fallaron las formas y ella se apuró en hacer la espontánea. Veníamos de dos meses en hacer un juego prolijo y se falló en este último. Se dio así y es lo que nos toca", indicó sobre la estrategia que armaron con su novia.

Conejo Gran Hermano

Alexis de Gran Hermano 2022 habló sobre cómo seguirá su relación con Coti y Thiago

Con respecto a cómo seguirá su relación amorosa con Coti de ahora en adelante, dijo: "Apuesto a que sigamos juntos. No tengo el diario de lunes para decir que vamos a durar toda la vida, pero mis sentimientos hacia ella siguen siendo los mismos ahora que cuando estaba dentro de la casa".

coti conejo.jpg

Por último, Alexis habló de Thiago, con quien tuvo una gran relación durante buena parte del programa, y que luego se mostraron distantes a raíz del reingreso de Daniela a la casa. "Él cambió mucho cuando volvió Daniela y creo que se dejó trabajar muchísimo la cabeza por ella. Es el juego de Daniela y está perfecto, pero estamos hablando de un chico de 18 años que capaz no tuvo la suficiente madurez para manejar esa situación. Y por más que yo vi que me nominó y del dolor que me causó eso, lo sigo queriendo de la forma que lo quiero y lo sigo bancando porque lo tomo como parte del juego. Creo que vamos a tomar un café y aclarar todo cuando salga. Y si él sigue su relación con Daniela, de mi parte la mejor porque sé dividir. Daniela es Daniela y Thiago es Thiago, son dos personas distintas. No tengo nada en contra de Daniela, es todo parte de un juego. Pero mi cariño hacia Thiago será el mismo", señaló.