Maxi le declaró la guerra a Alfa dentro de Gran Hermano 2022: "Que se vaya..." 

"Son muchas ganas de irme, con mucho miedo a arrepentirme. No solo quiero estar en placa, quiero estar en placa con él. Si él se va, estoy seguro de que mi energía va a cambiar y que voy a poder tirar hasta el final. Con él acá no aguanto más", se sinceró Maxi curiosamente con la ex diputada que no es otra que la mejor amiga de Alfa dentro de la casa.

Maxi contra Alfa -captura GH 2022.jpg Maximiliano Guidici quiere a Walter Alfa Santiago fuera de Gran Hermano 2022, y se lo hizo saber a Romina.

Al mismo tiempo, agregó a sus críticas contra el hombre de las bandanas : "Todo el tiempo está gritando. Estás tranquilo, viene y te asusta. Es como que se suma todo. Choca todo el tiempo y no quiero tenerlo más cerca, necesito no verlo ni escucharlo más".

"Con cualquiera de las dos cosas me voy a sentir completamente feliz: que se vaya él o que me vaya yo. Obviamente que me gustaría quedarme así: ganándole y porque acá adentro va a cambiar mucho todo", sentenció por último Maxi Guidici sobre la posible eliminación de Alfa.

Gran Hermano 2022: acusan a Maxi de hacer brujería dentro de la casa luego de amenazar con irse

La intempestiva expulsión de Juliana en Gran Hermano 2022 los últimos días de 2022 desató en Maxi Guidici una profunda crisis existencial que lo llevó a plantearse seriamente abandonar el reality de Telefe para ir tras su enamorada.

"Si realmente me puedo ir, me voy chocho de la vida. Acá adentro no me siento bien ya", le había asegurado el cordobés a sus compañeros. Y luego en el confesionario expuso sus motivos para irse en diálogo con Gran Hermano: "No la estoy pasando bien. Me gustaría irme antes de mi cumpleaños. En lo posible ya mismo".

A pesar de ello, horas más tarde Maxi cambió de opinión y el miércoles de nominación le confirmó a Santiago del Moro que seguiría jugando dentro de la casa. Así como en la noche del jueves confió estar más animado. "Empecé a disfrutar... porque me estuve levantando de a cucharita. Fue un golpe bastante inesperado y duro, así que no pude disfrutar de la llegada de los chicos hasta que se me pasó un poco" deslizó el cordobés.

Maxi-Gran-Hermano-GH2022- brujería.jpg

En tanto desde redes sociales se percataron que tras esos días angustiantes, Maxi fue captado por las cámaras del programa colocando un collar con una piedra en una copa con agua que sacó de la pileta, y no tardaron en tildarlo de "hacer brujería". Así, comentarios como "¿Que está haciendo Maxi con esa copa y un collar?" se multiplicaron en Twitter junto a la imagen en cuestión.