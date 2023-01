Alfa en problemas en Gran Hermano 2022 por accidente

En una conversación entre Ariel, Nacho, Ariel, Agustín y Maxi se reveló lo que sucedió. “Se cayó Alfa con micrófono y todo adentro de la pileta”, dijo Ariel, quien tiene un vínculo tirante con Alfa.

“Bajó por la escalera de la pileta, se patinó, y se cayó sentado en el escalón. Al instante salió y se empezó a cagar de risa mientras decía ‘uh, mi micrófono’”, aseguró Nacho sobre lo sucedido.

Lo cierto es que la producción del reality reaccionó rápido y le pidió a Alfa que deje el micrófono en el box para controlar su funcionamiento.

“De repente, se escuchó la voz de Gran Hermano que le dijo ‘¡Walter! Por favor, dejá inmediatamente tu micrófono en el box”, siguió Nacho. Y Agustín se preguntó: “Si lo llega a romper, ¿sabés cuánto le va a salir?”.

Maxi le declaró la guerra a Alfa dentro de Gran Hermano 2022

Quedó al descubierto la firme decisión del cordobés Maximiliano Guidici de ir por Walter Alfa Santiago para sacarlo de Gran Hermano 2022, el reality de Telefe.

Tras la eliminación de Alexis, el novio de Juliana charló tanto con Romina como con la Tora sobre sus enfrentamientos con Alfa así como sobre ciertas actitudes del sexagenario, como aquel gesto desubicado que tuvo con Coti al comienzo del juego.

"Son muchas ganas de irme, con mucho miedo a arrepentirme. No solo quiero estar en placa, quiero estar en placa con él. Si él se va, estoy seguro de que mi energía va a cambiar y que voy a poder tirar hasta el final. Con él acá no aguanto más", se sinceró Maxi curiosamente con la ex diputada que no es otra que la mejor amiga de Alfa dentro de la casa.

Al mismo tiempo, agregó a sus críticas contra el hombre de las bandanas: "Todo el tiempo está gritando. Estás tranquilo, viene y te asusta. Es como que se suma todo. Choca todo el tiempo y no quiero tenerlo más cerca, necesito no verlo ni escucharlo más".