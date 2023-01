Gran Hermano 2022: Alfa acosó a Nacho vestido de mujer y generó polémica

Embed

Lo cierto es que en las redes sociales esta acción del hombre de Tigre generó mucha polémica y hasta varios usuarios de Twitter pidieron que la producción del reality sancione al participante por su comportamiento.

"¡Salgan de mi cama sucios, salgan de mi cama!", se escucha gritar a Romina Uhrig al instante, presente justo al lado de ambos. Alfa siguió con su acción a pura risa y ahí Nacho le dijo también a pura carcajada: "Salí, Alfa".

Si bien la acción entre los participantes no ameritó comentario alguno, en las redes sociales se generó una gran polémica por el comportamiento de Alfa y muchos pidieron una sanción y hasta otros incluso la expulsión.

alfa nacho 1.jpg

Maxi le declaró la guerra a Alfa dentro de Gran Hermano 2022

Quedó al descubierto la firme decisión del cordobés Maximiliano Guidici de ir por Walter Alfa Santiago para sacarlo de Gran Hermano 2022, el reality de Telefe.

Tras la eliminación de Alexis, el novio de Juliana charló tanto con Romina como con la Tora sobre sus enfrentamientos con Alfa así como sobre ciertas actitudes del sexagenario, como aquel gesto desubicado que tuvo con Coti al comienzo del juego.

"Son muchas ganas de irme, con mucho miedo a arrepentirme. No solo quiero estar en placa, quiero estar en placa con él. Si él se va, estoy seguro de que mi energía va a cambiar y que voy a poder tirar hasta el final. Con él acá no aguanto más", se sinceró Maxi curiosamente con la ex diputada que no es otra que la mejor amiga de Alfa dentro de la casa.

Al mismo tiempo, agregó a sus críticas contra el hombre de las bandanas: "Todo el tiempo está gritando. Estás tranquilo, viene y te asusta. Es como que se suma todo. Choca todo el tiempo y no quiero tenerlo más cerca, necesito no verlo ni escucharlo más".

"Con cualquiera de las dos cosas me voy a sentir completamente feliz: que se vaya él o que me vaya yo. Obviamente que me gustaría quedarme así: ganándole y porque acá adentro va a cambiar mucho todo", sentenció por último Maxi Guidici sobre la posible eliminación de Alfa.